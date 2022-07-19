"Не магическая пуля": эксперт объяснил, почему санкции против РФ так слабо действуют

Санкции против России рассчитаны на длительное время, но его у Украины нет / коллаж УНИАН

Те санкции, которые введены Западом, уже сдерживают Россию. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"У нас разное восприятие того, что такое санкции. В Украине большая часть людей, конечно же, ожидали, что санкции это – это некая магическая пуля. Их введут – и всё, Россия развалится, прекратит боевые действия. Но это так не работает", - говорит эксперт.

По словам Кусы, несмотря на это, санкции против России уже приводят к кризисным процессам внутри страны-агрессора.

В частности, они приводят к технологическому разрыву, потому как технологически Россия отстает от других стран, поскольку не может импортировать важные технологии с западных рынков, от которых она зависит.

Кроме того, санкции приводят к увеличению расходов российского бюджета. "Всё, где нет технологий, надо поддерживать и в это будут вкладывать больше – на компенсацию, социальные выплаты, которых стало больше, чтобы люди не чувствовали кризиса, на поддержание рубля из-за валютных интервенций. Всё это будет уменьшать российский кошелёк и фонд благосостояния, куда они закачали деньги и поэтому могут года два чувствовать себя более-менее комфортно. Тем не менее, финансовая подушка у России уменьшается", - пояснил Куса.

Параллельно с этим происходит и постепенное вытеснение России с энергетических рынков.

"Курс на это страны Запада взяли. Получится это у них или нет – другой вопрос, но в свои программы они уже заложили то, что доля России на мировых рынках должна быть уменьшена. В этом будут участвовать и участвуют и другие экспортёры нефти и газа. Но всё это рассчитано на следующие 4-5 лет", - отметил Куса.

Читайте такжеЕвропа не снимет санкции с России, если война закончится на условиях Путина - ШольцПо его мнению, единственные санкции, которые могут быстро привести к серьезному удару по российской экономике и которые заставят РФ переосмыслить военные действия на территории Украины – это тотальное энергетическое эмбарго газа и нефти. Причем оно должно быть введено не только странами коллективного Запада, но и ключевыми покупателями российских энергоносителей в Азии – Индией, Китаем и остальными.

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