Не пережил потерю семьи хозяев: умер пес Крым, контуженный в результате удара РФ по Днепру

Пес Крым на развалинах дома в Днепре / Скриншот

Умер пес Крым, который выжил в результате ракетного удара российских оккупантов по Днепру в ночь на 29 сентября.

О трагической новости сообщил в Facebook заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Отметим, что после того, как российская ракета убила целую семью в Днепре, выживший при ракетном ударе Крым сидел на руинах. Это фото облетело весь мир.

"С большой скорбью сообщаю, что сердце Нашего Пса Крыма остановилось", — написал Лысенко.

"Российская подлость и ее преступления иногда достигают своих результатов", – добавил он.

Трагическая история пса Крыма

Хозяева собаки погибли в ночь на 29 сентября, когда Россия обстреляла Днепр и убила целую семью – маму Наталью, двоих ее детей Василису и Ивана, и бабушку Аллу.

Покойные привезли его из ныне аннексированного россиянами полуострова 12 лет назад еще щенком.

В мире пес Крым стал известен благодаря иллюстрации Антона Хозяйкина. Именно он создал рисунок, на котором пес плачет над воронкой, а вокруг - души его погибших хозяев.

"Когда увидел эту новость, мне показалось, что эта собачка — отражение всей нашей страны, которая из-за боли и горя сидит и смотрит на одну точку в стене со слезами на глазах. Просто боль", — рассказал Антон Хозяйкин.

/ Иллюстрация Антона Хозяйкина

Другие новости: