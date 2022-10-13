"Не расслабляемся": Зеленский предупредил украинцев об опасности 14 октября

Зеленский предупредил о возможной опасности 14 октября/ Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев быть максимально осторожными в пятницу, 14 октября – когда в нашей стране будет отмечаться День защитников и защитниц Украины и Покрова Пресвятой Богородицы.

Глава Украинского государства призвал украинцев в этот день особенно прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении 13 октября.

По его словам, завтра нужно быть особенно осторожными.

"Завтра (14 октября – ред.) один из важнейших наших дней – Покрова, День защитников и защитниц Украины, наших воинов от древности до современности, от казаков до повстанцев, от всех них до бойцов современной армии. Завтра будет 233-й день нашей полномасштабной обороны и новые шаги, которые приближают нас к миру и победе. Не расслабляемся, бьем врага. Соблюдаем правила безопасности, прислушиваемся к сигналу воздушной тревоги. Особенно завтра. И делаем всё, чтобы усилить нашу Украину", – отметил президент.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что необходимо для того, чтобы уже в ближайшее время закончить войну, развязанную Россией. Он призвал политиков на всех уровнях защищать предоставление Украине достаточного количества современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Также ранее Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия должна прекратить шантаж ядерным оружием. Он назвал окружения главы Кремля Владимира Путина "щенками" и подчеркнул, что они после 50 г водки кричат о применении ядерного оружия, что является абсолютно неприемлемым. Европе следует показать силу, а Путин должен почувствовать страх за свою власть в Москве.

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