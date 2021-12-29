Не стало больного раком мальчика из Черновцов, мечту которого осуществили полицейские

У ребенка была последняя стадия рака.
Умер больной раком 10-летний Саша из Черновцов, чью мечту в начале 2021 года осуществили патрульные. Ребенок хотел служить в полиции, поэтому правоохранители торжественно приняли его в свою команду.
Трагическую новость сообщила волонтер Марта Левченко на своей страничке в Facebook.
"Теперь нашего Сашу ничего не болит. Вот бы еще утихомирилась боль наших сердец, боль мамы Саши, боль Танюши, которая жила своим братиком, боль родных", — написала волонтер.
Хоронить 10-летнего Сашу будут 30 декабря в 13:00 в селе Шишковцы Кицманского района Черновицкой области.
Хотел стать полицейским и его мечту исполнили
У 10-летнего Саши была последняя стадия рака и врачи говорили, что шансов на жизнь он фактически не имеет. Мальчик мечтал служить в полиции и в феврале этого года его мечту исполнили.
Тогда Саше выдали оружие, наручники и рацию. А еще надели именную форму, которую сшили за одну ночь. Под аплодисменты ребенок приял присягу и получил жетон полицейского.
"Его улыбка — это то, чего мы очень хотели, мы раньше не видели здесь его улыбки. Он всегда в страхе, переживаниях", — говорила тогда волонтер Марта Левченко.
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