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Не уплатил алименты и шел пешком на заработки в Польшу: в горах Закарпатья задержали мужчину

10 января 2022, 18:23
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Житель Харькова сначала добрался на Львовщину, откуда шел пешком на Закарпатье, чтобы нелегально пересечь границу с Польшей.

Мужчина пытался нелегально пересечь границу с Польшей / transkarpatia.net

Пограничники вблизи села Верховина-Быстрая Ужгородского района на Закарпатье задержали 41-летнего жителя Харькова, который отправлялся на заработки в Польшу. Пересечь границу он собирался нелегально, поскольку суд временно ограничил его право на зарубежные поездки из-за задолженности по уплате алиментов. Его дело будет рассматриваться в суде

Как сообщает издание Новости Закарпатья, инцидент произошел в субботу, 8 января, вечером. Пограничники проверяли местность и заметили, как в направлении государственной границы движется неизвестный с туристическим снаряжением. Его задержали и привезли в отделение Великий Березный для того, чтобы установить обстоятельства правонарушения.

Выяснилось, что мужчина добирался на Львовщину с Харькова, причем разными видами транспорта. Из села Волосянка он пешком шел на Закарпатье, на местности ориентировался при помощи навигатора в мобильном приложении.

По словам задержанного, ему ограничили право на выезд за границу, так как он не выполнял решение суда по уплате алиментов. Именно поэтому он решил отправиться через пограничную Лубню в направлении Польши и купил онлайн-билет на автобус с первого польского села Устшики Гурне до города Санок.

"Правонарушитель признался, что он временно ограничен в праве выезда за границу, поскольку он не выполнял решения суда об уплате алиментов. Поэтому авантюрист проложил себе маршрут через пограничную Лубню в направлении Польши и даже приобрел онлайн-билет на автобус из первого польского села Устшики Гурне в город Санок. Там он надеялся устроиться на работу", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что в действиях задержанного усмотрели правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 204 Административного кодекса Украины – Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины. Дело будет рассматривать суд.

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