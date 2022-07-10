УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Недопустимый поступок": в НОК "припечатали" зашкварившегося участием в шоу в РФ Петренко

10 июля 2022, 17:38

В НОК Украины осудили поступок украинского олимпийского чемпиона Альбервиля-1992.

Виктор Петренко участвовал в российском шоу / Instagram/victorpetrenko889294/

В Национальном олимпийском комитете Украины отреагировали на скандал вокруг участия вице-президента Федерации фигурного катания Украины Виктора Петренко в ледовом шоу в РФ.

В НОК Украины осудили поступок украинского олимпийского чемпиона Альбервиля-1992, который участвовал в шоу, постановщиком которого была Татьяна Навка - супруга пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

"НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи – на территории страны-агрессора, ведущей жестокую войну против Украины.

Такое поведение, такой поступок недопустимо для олимпийского сообщества Украины", – говорится в официальном заявлении НОК.

Что известно о скандале с Петренко

Вице-президент Украинской федерации фигурного катания Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу Аленький цветочек в российском Сочи.

Он сыграл одну из ролей в спектакле Татьяны Навки - жены пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Добавим, что участие в шоу Навки также приняли российские фигуристы, которых отстранили от международных соревнований из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине.

Среди них была Камила Валиева, у которой был обнаружен допинг на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Читайте также"Что с тобой не так?": глава ФБУ зашкварился братанием с россиянином

Читайте еще:

Петренко новости фигурного катания Татьяна Навка НОК
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:51

В Украине вводят новые штрафы с 11 июля: что ждет курильщиков

17:43

"Домой, твари": Группу Би-2 освистали на стадионе "невиновные россияне"Видео

17:38

"Недопустимый поступок": в НОК "припечатали" зашкварившегося участием в шоу в РФ Петренко

17:24

Пел не он: песни Майкла Джексона удаляют с музыкальных платформВидео

17:19

Леся Никитюк распекла на все корки бренд Dolce & Gabbana, который сотрудничает с Киркоровым

Реклама
17:18

"Начнется жара и будет много смертей": астролог назвала даты опасности для Украины в войне с РФВидео

17:10

Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперниковВидео

17:06

Аудитория ахнула: в сети появилось видео, как певица Лолита ведет себя в аэропортуВидео

17:01

Рф объявила "паузу" в войне, потому что Украина сбила темпы подготовки к наступлению - АрестовичВидео

16:59

Погибшая спортсменка тренировалась с отцом: детали ракетного удара РФ по Кривому РогуВидео

16:40

Заплаканная солистка "Казки" показала разрушенную русскими свою школу в Харькове

16:39

Боты массированно атаковали прямую трансляция марафона "FreeДом" на YouTube

16:37

Цель уничтожена: под Горловкой ВСУ сбили вертолет оккупантов РФВидео

16:26

В Киеве любительница Путина напала на детей, собиравших деньги для ВСУ: ее изрядно потрепали очевидцыВидео

16:24

Украину зальет и завалит крупным градом: синоптики предупредили о новой стихииВидео

15:59

Поломали тактику РФ: ВСУ уничтожают по вражескому складу с БК ежедневноВидео

15:40

Новая волна битвы за Донбасс – через 5-6 дней: эксперт объяснил последствия ударов ВСУ по складам врагаВидео

15:39

Приметы на 11 июля: что нельзя делать и как привлечь удачу накануне Петра и ПавлаВидео

15:34

России не нужны украинские города - Украину пришли стереть с лица землимнение

15:32

Взрывами разнесло казармы Росгвардии, у оккупантов потери: подробности удара по ХерсонуВидео

Реклама
15:31

Был алкоголь и специальные наркотики: на вечеринке Шольца могли насиловать девушек - СМИВидео

15:14

Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: быстрый рецептВидео

14:59

Выдавить врага с юга и "закрыть" Крым: эксперт оценил поставку новых HIMARS для ВСУВидео

14:57

Астропсихолог рассказала, почему путинскому холую Медведеву грозит смерть

14:46

"Будет много жертв": экстрасенс предсказала сроки самого кровавого периода в войне в УкраинеВидео

14:35

Удар по складу врага в Новой Каховке: более сотни оккупантов ликвидированы, около 200 - раненыВидео

14:34

"Пропускает ПВО": ВСУ накрыли ракетными ударами базу Росгвардии в ХерсонеВидео

14:22

Плохо говорю на английском: русская чемпионка Уиблмдона отказалась признавать вину Путина в войнеВидео

14:20

Удивительная польза кукурузы: кому она укрепит здоровье, а кому стоит срочно вычеркнуть ее из рациона

13:42

После захвата Лисичанска и Северодонецка оккупанты пойдут на Северск – Die Welt

13:37

С днем рождения мужчине – открытки, красивые поздравления и прикольные картинки папе, мужу, другу

13:24

Укрепляются в Бердянске: оккупанты вывозят технику из МариуполяВидео

13:15

Оккупанты расстреляли из танка 56 пенсионеров и демонстративно их хоронят "для прикрытия" – ГайдайВидео

13:03

Из-за войны ребенок больше не может ходить: жуткая история эвакуации семьи из Киевщины

12:54

Российские военные разбомбили батальон "ДНР" в Донецкой области - перехват СБУВидео

12:30

Дроны сыграют ключевую роль в войне Украины с Россией в канун сражения за Славянск – ВВС

12:19

Невероятная польза огурцов, о которой вы не знали: кому нужно срочно включить в рационВидео

12:15

Хотела показать "умения русской женщины": жену Пескова высмеяли в сети за фото с оружием НАТО

11:49

Жгут тела, избивают и насилуют: на Запорожье оккупанты доводят своих же солдат до суицида

11:44

"Взлетать с пробитого дна, Наташа, это не высоко": в Сети высмеяли скачущую Наташу Королеву

Реклама
11:20

Следующей целью РФ на Донбассе будет трасса, соединяющая Донецк с Харьковом – разведка БританииВидео

11:04

Били по печени и заставляли петь гимн России: волонтер рассказал о жутких пытках в русском пленуВидео

10:38

"Хлопок завезли" в 8 оккупированных городов Донбасса: прогремели взрывы и вспыхнули пожарыВидео

10:26

Гайдай развеял русский миф о полной оккупации Луганской области

10:03

День рыбака 2022 – поздравления с огоньком, картинки и открытки любителям и профессионалам

09:45

Удар из "Ураганов" по Донетчине: оккупанты уничтожили дом, под завалами 34 человека, есть погибшиеФото

09:42

Солист Maneskin обругал Путина прямо со сцены на концерте

09:08

"Борьба за перестройку экономики": Арестович описал главные задачи Украины в войнеВидео

09:04

ВСУ сорвали вражескую разведку боем под Славянском: в Генштабе рассказали, что происходит на фронтеВидео

08:58

Вещи которые нельзя покупать б/у: 6 главных секретовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять