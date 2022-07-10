"Недопустимый поступок": в НОК "припечатали" зашкварившегося участием в шоу в РФ Петренко

Виктор Петренко участвовал в российском шоу / Instagram/victorpetrenko889294/

В Национальном олимпийском комитете Украины отреагировали на скандал вокруг участия вице-президента Федерации фигурного катания Украины Виктора Петренко в ледовом шоу в РФ.

В НОК Украины осудили поступок украинского олимпийского чемпиона Альбервиля-1992, который участвовал в шоу, постановщиком которого была Татьяна Навка - супруга пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

"НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи – на территории страны-агрессора, ведущей жестокую войну против Украины.

Такое поведение, такой поступок недопустимо для олимпийского сообщества Украины", – говорится в официальном заявлении НОК.

Что известно о скандале с Петренко

Вице-президент Украинской федерации фигурного катания Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу Аленький цветочек в российском Сочи.

Он сыграл одну из ролей в спектакле Татьяны Навки - жены пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Добавим, что участие в шоу Навки также приняли российские фигуристы, которых отстранили от международных соревнований из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине.

Среди них была Камила Валиева, у которой был обнаружен допинг на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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