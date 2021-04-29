"Нельзя прославлять коммуняцкие отряды": Дробович разругал Красную армию

Руководитель Института национальной памяти публично заявил - недопустимо как прославление войск Ваффен-СС, так и солдат сталинской Красной армии.
Руководитель Института национальной памяти Антон Дробович считает, что сталинская Красная армия была ничем иным, как "коммуняцкими отрядами". Такой комментарий Дробович оставил под своим постом в социальной сети Facebook.
В тексте он осудил марш националистов в честь дивизии СС "Галичина", который 28 апреля состоялся в Киеве, и назвал недопустимым прославление войск Ваффен-СС.
В комментариях одна из пользовательниц Facebook, Татьяна Швидченко, написала, что ожидает такой же пост о РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия ‒ Главред) на праздник 9 мая.
"Если кто-то устроит такой марш, то можете даже не сомневаться. Коммуняцкие отряды так же недопустимо глорифицировать (прославлять ‒ Главред)", ‒ ответил ей руководитель Института нацпамяти.
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