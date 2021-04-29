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"Нельзя прославлять коммуняцкие отряды": Дробович разругал Красную армию

29 апреля 2021, 14:52
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Руководитель Института национальной памяти публично заявил - недопустимо как прославление войск Ваффен-СС, так и солдат сталинской Красной армии.

Дробович
Антон Дробович / УНИАН

Руководитель Института национальной памяти Антон Дробович считает, что сталинская Красная армия была ничем иным, как "коммуняцкими отрядами". Такой комментарий Дробович оставил под своим постом в социальной сети Facebook.

В тексте он осудил марш националистов в честь дивизии СС "Галичина", который 28 апреля состоялся в Киеве, и назвал недопустимым прославление войск Ваффен-СС.

В комментариях одна из пользовательниц Facebook, Татьяна Швидченко, написала, что ожидает такой же пост о РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия ‒ Главред) на праздник 9 мая.

"Если кто-то устроит такой марш, то можете даже не сомневаться. Коммуняцкие отряды так же недопустимо глорифицировать (прославлять ‒ Главред)", ‒ ответил ей руководитель Института нацпамяти.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Антон Дробович объяснял украинцам - в чем именно заключается проблема личности Степана Бандеры. По его словам, вся проблема в том, что на востоке страны или даже в центре не все его понимают.
  • До тогоДробович заявил ‒ после деоккупации от боевиков "Л/ДНР" Крыма и Донбасса на этих территориях будет внедрен особый порядок декоммунизации.
  • Антон Дробович жестко критикует "культ победы", сложившийся в России. "Важнейшим уроком войны должен быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его", - рассказал он.
СС-Галичина новости Украины Антон Дробович
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