"Несложная работа, сбивать Шахеды должны гражданские": Дикий ошарашил заявлением

Ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что ребят из МВГ, которые сейчас занимаются уничтожением "Шахедов", нужно отправить на фронт, а на их место набрать гражданских.

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Гражданские люди должны взять ответственность за сбивание шахедов / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, скриншот из видео

Главное из заявления Дикого:

Военных из МВГ нужно отправить на фронт

Сбивать Шахеды должны гражданские

Сбивание Шахедов не является высококвалифицированной задачей

Гражданские лица должны взять на себя ответственность за защиту населенных пунктов от "шахедов". Об этом заявил ветеран АТО, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью LIGA.net. Видео уже разлетелось в Сети.

Он утверждает, что работа по сбиванию "Шахедов" является безопасной и она не высококвалифицированная. Мужчин, которые сейчас выполняют эту функцию, смогут отправиться в зону боевых действий, если их заменят гражданские.

видео дня

Дикий удивил заявлением о том, что сбивать Шахеды смогут и женщины, и мужчины с любым состоянием здоровья, кроме лежачего.

"Идея моей жены. Она говорит: "Я классно вожу, то что, я пикап военный не поведу?". Поведет абсолютно элементарно. А наводить прожектор можно любого научить. Вопрос, почему не снять эту функцию с армии. Вот передать эту функцию вместе с имуществом ДФТГшкам (добровольным формированием территориальной общины) ... Это реально пикап, на котором стоит пулемет "Браунинг" или пулеметы Максима. Командовать действиями мобильных групп должны военные. Но вы понимаете сколько людей надо, чтобы командовать, а сколько людей надо ежедневно в сотнях мобильных групп. Работу выездной группы можно приобщить гражданским", - сказал Дикий.

Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Он также считает, что привлечены к этому могут быть и забронированные мужчины.

"У нас забронировано по работе 900 тысяч пригодных к отправке на фронт мужчин. Они не могли бы сутки через трое дежурить в мобильных группах?" - добавил он.

При этом Дикий заявляет, для того, чтобы сбивать "Шахеды" не нужны какие-то особые навыки.

"Человека надо хоть немножко научить, но именно немножко. Поверьте, это не высококвалифицированная боевая служба, честно. Шахеды летают на сверхнизких высотах. Это затрудняет их обнаружение радиолокаторами, но это облегчает их сбивание", - акцентировал он.

Бывший командир роты батальона "Айдар" не считает, что здесь речь идет о чем-то нереалистичном или далеком будущем.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Вечером 10 ноября сообщалось, что РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами - в двух городах прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали Запорожье и Днепр.

Утром 11 ноября стало известно, что РФ нанесла авиаудары по Запорожью - есть погибший, среди пострадавших - дети. В результате атаки пострадали три мальчика 4, 16 и 17 лет и две девочки 15 и 17 лет. В целом ранен 21 человек.

Также стало известно, что в ночь на 11 ноября РФ атаковала дронами Николаев, погибли 5 человек. Под удар попал частный одноэтажный дом и четырехэтажка. Произошло разрушение и пожар частного одноэтажного дома, а также разрушение квартиры на четвертом этаже и пожар на 4 и 3 этажах четырехэтажного дома.

После этого стало известно, что во многих областях Украины пропал свет. В понедельник, 11 ноября, в части Украины ввели экстренные отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике. Электроэнергия исчезла в восьми областях.

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Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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