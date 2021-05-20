"Ниже плинтуса": Кличко резко прокомментировал шутки 95 квартала

Виталий Кличко высказался о шутках 95 квартала / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на постоянные шутки и издевки в его адрес от студии Квартал 95.

Как рассказал в интервью Украинской правде Кличко, он не является сторонником Вечернего квартала, да и шутки актеров несмешные.

В частности отметил, что известный украинский шоумен, актер Евгений Кошевой неудачно пародирует его голос.

"Я не сторонник 95 квартала, много шуток были ниже плинтуса. Откровенно хочу сказать, мне было неприятно слышать эти шутки", – признался Кличко.

Он добавил, что как-то встретил "того, без прически" (Кошевого. – ред.) и сказал это ему лично.

"Мы с братом были на каком-то дне рождения, где он развлекал публику. Говорю ему: "ну ты шутишь, примеряешь мой пояс".

После этого он начал говорить: "Кличко меня поймали вдвоем и хотели побить", – добавил городской голова Киева.

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Также подчеркнул, мол, как профессиональный боксер побить кого-то он может только за деньги.

"На эту тему говорю: чтобы мне кого-то побить, у них денег не хватит на это. Я, как профессиональный спортсмен, бить просто так не могу – только за большие деньги, которых даже у этих ребят не найдется", – пояснил мэр столицы.

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