УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кулеба выдвинул очередное громкое обвинение в адрес России

7 июня 2020, 20:32

Министр иностранных дел уверен, что Путин не намерен "оживлять" нормандский формат.

Кулеба
Кулеба выдвинул очередное обвинение Путину / УНИАН

Нормандский формат - глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал резкий выпад в сторону России и обвинил президента Владимира Путина в том, что он "не проявляет никакой конструктивности", чтобы оживить нормандские переговоры.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По словам министра, сих пор нет значимого прогресса в вопросе установления мира на Донбассе.

Кулеба напомнил, что на этой неделе в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранения получили девять украинских солдат.

Читайте такжеУкраина и оккупированный Донбасс отдаляются друг от друга до точки невозврата

"Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны. На этой неделе не менее 9 украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою", – написал Кулеба.

Как ранее писал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что принципиальная позиция украинской стороны – отказ от переговоров с представителями самопровозглашенных республик на Донбассе.

Дмитрий Кулеба нормандский формат
Сейчас вы просматриваете новость «Кулеба выдвинул очередное громкое обвинение в адрес России». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:34
Шевченко продлил контракт со сборной Украины: стали известны детали соглашения
20:32
Кулеба выдвинул очередное громкое обвинение в адрес России
20:26
Ляшко рассказал, когда и при каких условиях в Украине разрешат массовые мероприятия Видео
20:01
Печальная статистика: Украина вышал в лидеры по онкологии в Европе
19:59
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 июня: усиление ауры и успех в любом деле Видео
19:56
Трамп вынужден уступить: стало известно о решении по Нацгвардии в Вашингтоне
19:40
"Взяли и начали управлять": Малюська рассказал, кто сейчас руководит Межигорьем
19:27
"Умышленное убийство": Стерненко вызвали в СБУ для вручения подозрения
19:19
В США объяснили, почему Китай не заинтересован в вакцине от COVID-19
19:05
Кровавая резня в Фастове: пьяный мужчина убил троих человек
18:40
Скандального Панина выгнали с порохон Кокшенова
18:26
Вспышка COVID-19 в Беларуси: коронавирус уже подцепили до 50 тысяч белорусов
18:04
Эксперт рассказал, что ждет мировую экономику и население Земли после пандемии коронавируса
17:39
Передача пенсии по наследству в Украине: эксперт объяснил, в чем преимущество
17:28
Новая волна мошенников: заробитчан предупредили об активности аферистов
17:01
Какой будет погода летом 2020: синоптик пообещала ливни, грады и шквалы
17:00
Лето пришло, и этот эффектный маникюр просится на ваши руки - фото Фото
16:59
СМИ узнали, как Трамп при помощи военных хотел зачистить волну беспорядков в Вашингтоне
16:21
Медики рассказали, как будут протестовать против второго этапа медреформы Видео
16:10
Шевченко рассказал, уйдет ли он из сборной Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять