Кулеба выдвинул очередное громкое обвинение в адрес России

Кулеба выдвинул очередное обвинение Путину / УНИАН

Нормандский формат - глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал резкий выпад в сторону России и обвинил президента Владимира Путина в том, что он "не проявляет никакой конструктивности", чтобы оживить нормандские переговоры.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По словам министра, сих пор нет значимого прогресса в вопросе установления мира на Донбассе.

Кулеба напомнил, что на этой неделе в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранения получили девять украинских солдат.

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"Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны. На этой неделе не менее 9 украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою", – написал Кулеба.

Как ранее писал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что принципиальная позиция украинской стороны – отказ от переговоров с представителями самопровозглашенных республик на Донбассе.