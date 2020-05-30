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В Кабмине надумали повысить норму потребления газа - кому и на сколько

30 мая 2020, 20:02

Минэнерго намерено пересмотреть нормы потребления газа для тех, у кого не установлены счетчики.

Газ, цены
Кабмин планирует повысить норму потребления газа / УНИАН

Минэнергетики предложило Кабмину повысить нормы потребления газа для пользователей, у которых нет счетчиков.

Как пишет пресс-служба ведомства, такая инициатива связана с проблемами с неконтролируемым объемом потребления газа некоторыми домохозяйствами, что приводит к убыткам предприятий.

На данный момент при условии использования только газовой плиты действует норма в 3,28 кубометра с человека, а предлагается повысить ее с апреля по сентябрь - до 5,2 кубометра на человека, а с октября по март - 7,6 кубометров на человека.

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Когда используется только газовая плита, но без горячей воды, норму планирут повысить с 5,39 кубометров на человека до 7,1 кубометра на человека с апреля по сентябрь и до 12 кубометров на человека с октября по март.

При использовании газовой плиты и газовой колонки предлагают поднять норму с 10,49 кубометра на человека до 16,3 кубометра на человека с апреля по сентябрь, и до 27 кубометров на человека с октября по март.

Министерство объясняет, что проблемой является отсутствие 100% коммерческого учета газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, и наличие экономически обоснованных норм потребления газа.

"Это приводит к бесплатному использованию газа бытовыми потребителями в размере 2,6 млрд грн на год", - говорят в Минэнерго.

Напомним, в начале мая появилась информация о том, что в Украине также может вырасти цена на потребление электроэнергии для бытовых потребителей на 30% - до 1,40 коп. за 100 кВт.

Позже сообщалось, что в Минэнерго предлагают с 1 октября установить новую цену на электроэнергию для населения, которая составит 1, 68 коп за 100 кВт.

Минэнерго потребление газ
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