В Черновцах водитель троллейбуса прогнала пенсионерку-зацепера: видео

В Черновцах водитель троллейбуса прогнала пенсионерку-зацепера / скриншот из видео

В городе Черновцы, на Западной Украине, пожилая горожанка проехалась по улицам, забравшись на лестницу троллейбуса (который курсировал по причине карантина в режиме специальных перевозок).

Соответствующее видео было опубликовано на странице паблика Правдивые новости Буковины в социальной сети Facebook. В ролике видно, как пенсионерка обосновалась на лестницу позади троллейбуса маршрута №9 на улице имени Владимира Винниченко.

По словам очевидцев, уже на ближайшей остановке из троллейбуса вышла водитель и прогнала женщину с лестницы. К слову, как в Черновцах, так и в Черновицкой области по причине большого количества зараженных коронавирусом не стали смягчать карантин. Именно поэтому транспорт функционирует только в ограниченном режиме (лишь для специальных перевозок по пропускам).

Напомним, ранее в Черновцах на улице имени Воробкевича случился эпизод разборок криминалитета. В их рамках неизвестный злоумышленник нанес огнестрельное ранение 33-летнему местному жителю. Мужчина от этой раны позднее скончался в больнице.