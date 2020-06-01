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В Черновцах водитель троллейбуса прогнала пенсионерку-зацепера: видео

1 июня 2020, 15:19

"Карантинные меры требуют соответствующих решений" - так, вероятно, подумала пенсионерка в Черновцах и решила прокатиться "зацепером" в троллейбусе.

Зацепер
В Черновцах водитель троллейбуса прогнала пенсионерку-зацепера / скриншот из видео

В городе Черновцы, на Западной Украине, пожилая горожанка проехалась по улицам, забравшись на лестницу троллейбуса (который курсировал по причине карантина в режиме специальных перевозок).

Соответствующее видео было опубликовано на странице паблика Правдивые новости Буковины в социальной сети Facebook. В ролике видно, как пенсионерка обосновалась на лестницу позади троллейбуса маршрута №9 на улице имени Владимира Винниченко.

По словам очевидцев, уже на ближайшей остановке из троллейбуса вышла водитель и прогнала женщину с лестницы. К слову, как в Черновцах, так и в Черновицкой области по причине большого количества зараженных коронавирусом не стали смягчать карантин. Именно поэтому транспорт функционирует только в ограниченном режиме (лишь для специальных перевозок по пропускам).

Напомним, ранее в Черновцах на улице имени Воробкевича случился эпизод разборок криминалитета. В их рамках неизвестный злоумышленник нанес огнестрельное ранение 33-летнему местному жителю. Мужчина от этой раны позднее скончался в больнице.

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