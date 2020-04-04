В Черновцах пошли на штурм магазинов накануне "комендантского часа"

В области вводят особые карантинные ограничения/ molbuk.ua

В субботу, 4 апреля, в Черновцах из-за анонсированного ужесточения карантинных мер возле магазинов образовались огромные очереди.

В частности, на улицах города возле гастрономов, супермаркетов и продуктовых магазинов десятки людей стоят в очередях за покупками.

Жители города говорят, что такой ажиотаж вызвало вчерашнее заявление председателя Черновицкой облгосадминистрации Сергея Осачука о введении особых карантинных ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной болезни. Чиновник, ссылаясь на соответствующий протокол областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, рекомендовал жителям области не выходить из дома с 13.00 4 апреля до 6.00 6 апреля.

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В соответствующем протоколе ОГА указано, что эти ограничения носят лишь рекомендательный характер.

По состоянию на утро 4 апреля в Черновицкой области зафиксировано 225 случаев коронавирусной болезни. Среди них пять человек умерли, а 11 - выздоровели и были выписаны из больниц.

/ molbuk.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге тысячи рабочих АрселорМиттал Кривой Рог выстроились в длиннющую очередь возле проходной за "специальным пропуском" для проезда в общественном транспорте.