Расстрел Пачи: в Черновцах контрабандисты устроили кровавые разборки

В Черновцах расстреляли Евгения Боршана / cv.npu.gov.ua

В Черновцах произошла стрельба, в результате которой погиб 33-летний местный житель.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, на улице Воробкевича неизвестный нанес огнестрельное ранение местному жителю.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер. По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как пишет издание Западный аргумент, вооруженный молодой человек угрожал врачам поквитаться. Для убедительности сел вместе с ними в карету скорой и всю дорогу держал их под прицелом.

/ cv.npu.gov.ua

"Сюжет, достойный гангстерского фильма, разыгрался сегодня в Черновцах. Медикам "скорой" пришлось везти в больницу мужчину с огнестрельным ранением, причем в карете присутствовали и его "братки". Они не только морально поддерживали товарища, но и приставили дуло пистолета к медикам – мол, не спасете, будут проблемы", - говорится в материале.

При этом директор центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев подтвердил этот инцидент.

По данным СМИ, расстрелянным оказался Евгений Боршан, 1987 года рождения. По неофициальным данным, Боршан был известен в криминальных кругах по кличке Пача.

/ Фейсбук В.Забродского

Источники связывают это убийство с борьбой за рынки наркотиков в Черновицкой области и за каналы наркотрафика и контрабанды сигарет из Украины в Евросоюз.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "крестным отцом контрабанды".