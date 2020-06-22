Депутаты Слуги народа на карантине гуляли в ресторане Днепра

В Днепре в элитном ресторане Репортер 22 июня собрались на фешенебельный ужин народные депутаты от Слуги народа с нарушением норм карантина. Компанию им составили мажоритарщики.

Как сообщает ресурс 49000.com, стол был накрыт на 15 человек внутри помещения, однако закон пока позволяет не более четырех.

В Сети обнародовано видео, на котором можно увидеть в ресторане Максима Бужанского, Сергея Демченко, Александра Трухина, Кирилла Нестеренко, Владислава Бородина и Дениса Германа. Так же там были представители руководства области Святослав Олейник и Александр Бондаренко. Позже к ним присоединился народный депутат Денис Герман.

По информации, встречу обещал посетить президент Владимир Зеленский, но на ужин он так и не явился.

"Сам обед, согласно предзаказу из заведения, который удалось раздобыть нашему журналисту, обошелся в 18 245 гривен. И это при том, что при заказе не было указана стоимость основных блюд – их "слугам" предлагают выбрать самостоятельно", — сообщают журналисты.

Депутаты, в частности, заказывали сибас, запеченный с сезонными овощами, за 390 гривен, стейк из цветной капусты с трюфельным соусом за 210 гривен, телячьи щечки со шпинатом и трюфельным пюре за 310 гривен.

Напомним, Хмельницкий городской районный суд оштрафовал главу Офиса президента Андрея Ермака, главного санитарного врача Виктора Ляшко, а также других чиновников за то, что они вместе с президентом в кофейне нарушили карантин.

Как ранее сообщалось, в Хмельницком президент Владимир Зеленский нарушил правила карантина, введенного в Украине из-за пандемии коронавируса, поскольку выпил кофе за столиком внутри одной из кофеен.