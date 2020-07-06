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В Ивано-Франковске мужчина зверски убил гражданку России

После преступления местный житель свел счеты с жизнью.

6 июля 2020, 18:16
самоубийство, петля
Мужчина убил россиянку и повесился / flickr.com

В Ивано-Франковске на бытовой почве возник конфликт между местным жителем и гражданкой РФ, который завершился трагедией – мужчина задушил россиянку, а затем повесился.

"2 июля в полицию Ивано-Франковска позвонили местные жители и сообщили, что в доме обнаружили соседей без признаков жизни. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра дома полицейскими были обнаружены 43-летний местный житель и 34-летняя гражданка Российской Федерации, которые длительное время проживали вместе в арендованном помещении", - сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

Читайте такжеПули попали в сердце: раскрыты подробности убийства полицейского в ДнепреПо сведениям полиции, погибшие не имели официального места работы и, вероятно, вели асоциальный образ жизни. Впрочем, с законом проблем ранее они не имели и к уголовной ответственности не привлекались.

В связи с происшествием открыты уголовные производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство), одно из которых с пометкой "Самоубийство". Следователи продолжают расследовать все обстоятельства инцидента, правоохранители запланировали ряд экспертиз.

Как ранее сообщалось, в городе Новомосковск, Днепровской области, произошел трагический инцидент: 24-летний Влад Кравченко погиб в результате огнестрельного ранения. Выстрел произвел бывший сотрудник правоохранительных органов, которому уже вручили подозрение.

Напомним, в Днепре во время задержания преступника, совершившего разбойное нападение, погиб сотрудник полиции.

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