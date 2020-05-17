На Киевщине трагически погибли трое молодых людей

На Киевщине в ДТП погибли трое молодых людей / kv.dsns.gov.ua

В ночь на воскресенье, 17 мая, в селе Пороскотень Киевской области трагические погибли трое молодых людей, есть пострадавшие.

Три человека погибли в результате ДТП – автомобиль ВАЗ, в котором они ехали, столкнулся с деревом, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киевской области.

По данным спасателей, погибли водитель и двое пассажиров машины, 1997 и 1996 годов рождения.

Пострадали и госпитализированы две пассажирки ВАЗа, 1996 и 1997 годов рождения.

"Спасатели провели деблокацию трех погибших граждан с изуродованной машины при помощи аварийно-спасательного оборудования...", – добавили в ГСЧС.

На Киевщине в ДТП погибли трое молодых людей / kv.dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что 9 мая в Винницкой области поздно вечером авто Mercedes-Benz Vito съехало с дороги и влетело в дерево. В результате аварии погибли трое военнослужащих.