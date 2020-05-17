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На Киевщине трагически погибли трое молодых людей

17 мая 2020, 18:51

Прошлой ночью в Киевской области произошла смертельная авария.

На Киевщине в аварии погибли трое молодых людей – Новости Киева
На Киевщине в ДТП погибли трое молодых людей / kv.dsns.gov.ua

В ночь на воскресенье, 17 мая, в селе Пороскотень Киевской области трагические погибли трое молодых людей, есть пострадавшие.

Три человека погибли в результате ДТП – автомобиль ВАЗ, в котором они ехали, столкнулся с деревом, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киевской области.

По данным спасателей, погибли водитель и двое пассажиров машины, 1997 и 1996 годов рождения.

Пострадали и госпитализированы две пассажирки ВАЗа, 1996 и 1997 годов рождения.

"Спасатели провели деблокацию трех погибших граждан с изуродованной машины при помощи аварийно-спасательного оборудования...", – добавили в ГСЧС.

На Киевщине в аварии погибли трое молодых людей – Новости Киева
На Киевщине в ДТП погибли трое молодых людей / kv.dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что 9 мая в Винницкой области поздно вечером авто Mercedes-Benz Vito съехало с дороги и влетело в дерево. В результате аварии погибли трое военнослужащих.

новости Киева ДТП ГСЧС
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