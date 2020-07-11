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Водой повыбивало окна: в Киеве на Березняках прорвало трубу

Напор воды был настолько сильным, что балконы на верхних этажах уже имеют повреждения.

11 июля 2020, 15:07
В Киеве на Березняках прорвало трубу / УНИАН

Прорыв трубы произошел в субботу, 11 июля, в районе Березняки в Киеве. Струя холодной воды достигала верхнего этажа девятиэтажного дома.

Об этом сообщает УНИАН.

По информации, ЧП произошло на улице Мыколайчука 7/2.

Отмечается, что напор воды был настолько сильным, что балконы на верхних этажах уже имеют повреждения, а некоторые окна на застекленных балконах попросту выбиты.

Водители машин, которые расположены неподалеку, начали срочно эвакуировать их с места происшествия. Спасателей на месте события пока нет.

На Березняках прорвало трубу / УНИАН

Что стало причиной прорыва трубы, на данный момент неизвестно.

Читайте такжеСначала взрыв, теперь пожар: в Киеве в жилом доме загорелись верхние этажиНапомним, ранее глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко прокомментировал возможную причину взрыва в Киеве в девятиэтажном доме, расположенном в Дарницком районе на Позняках, и назвал проблемы в сфере ЖКХ.

Государство самоустранилось из сферы ЖКХ – оно ничего не контролирует, а просто констатирует все катастрофы, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, власти в любой момент могут сказать, что пострадавшие должны всем заниматься сами, так как все законы, которые приняты, работают против потребителя, и человек остается один на один с проблемами.

новости Киева прорыв трубы
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