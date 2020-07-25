"Выкуп" в биткоинах: стали известны неожиданные подробности взрывов в Киеве

Взрыв у метро Шулявская / Фото: Артур Зайонц

К взрывам в Киеве в районе метро Шулявская и Минская может иметь отношение один человек.

Как пишет Obozrevatel со ссылкой на источники, неизвестный требовал перевести ему биткоины, в противном случае, угрожал новыми взрывами.

По данным издания, сообщение на линию "102" пришло около 11 часов. Аноним предупредил, что под одним из автомобилей желтого цвета, которые стоят возле станции метро Минская, находится взрывчатка. Также там есть "наклейка с требованиями в виде QR-кода" и это имеет отношение к взрыву возле метро Шулявская.

На указанное место экстренно были направлены кинологи, взрывотехники и другие сотрудники полиции Киева. Возле метро действительно стояли желтые Mercedes — автокиоски с фастфудом. На одном авто действительно нашли наклейку с QR-кодом, а когда просканировали, то перешли на сообщение с требованиями.

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Неизвестный преступник потребовал перевести на определенный кошелек 50 биткоинов. Также он пригрозил начать взрывать дома. Таким образом впервые было получено реальное предупреждение о возможном теракте с жертвами.

Помимо наклейки под днищем одного из автомобилей правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое впоследствии поместили в специальный контейнер и уничтожили при помощи гидродинамического разрушителя.

Взрывотехники считают, отмечает издание, что самодельные взрывные устройства на Шулявской и Минской имеют схожий механизм.

Напомним, ранее сообщалось о том, что неизвестное устройство у метро Шулявская взорвалось в мусорнике у входа. Одному прохожему, получившему травму ноги, оказали медицинскую помощь. Взрывом повреждены окна станции.