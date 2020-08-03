В бизнес-центре Леонардо в Киеве захватили заложников

В бизнес-центре мужчина захватил заложников / Страна

В понедельник 3 августа в бизнес-центре Леонардо в Киеве, который расположен по адресу Богдана Хмельницкого, 17/52, террорист захватил заложников. Из здания эвакуируют людей.

Как сообщил помощник главы МВД Авакова Антон Геращенко, в 12 часов в полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (чье отделение находится в бизнес-центре Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

"Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операция Гром. Представители полиции начали переговоры с террористом", - рассказал Геращенко.

Он также призвал жителей столицы и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

По информации издания Страна, возле бизнес-центра перекрыли дорогу, приехала Нацгвардия. Также на месте "скорая помощь". Близко никого не подпускают.

К месту событий подтянули Нацгвардию / Страна

Читайте такжеЗахват заложников в Луцке: суд решил судьбу террориста КривошаНапомним, спустя 8 дней поисков правоохранители нашли и ликвидировали полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил в заложники полицейского. По данным правоохранителей, это произошло ночью 1 августа возле поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области. Мужчину застрелил снайпер, когда его действия начали угрожать жизни полицейских.

Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД метким выстрелом.

"У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь...", - сообщил в соцсети заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.