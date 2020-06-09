В Киеве закроют известную сеть пиццерий/ milkalliance.com.ua

Известная сеть пиццерий Pizza Celentano окончательно будет закрыта в пределах Киева.

Соответствующее сообщение опубликовал портал НВ Бизнес со ссылкой на заявление собственника киевской сети Pizza Celentano Максима Храмова. По его словам, из некогда работавших сорока пяти заведений общественного питания в столичном регионе осталось только два. Однако и они будут закрыты в ближайшее время.

Храмов рассказал, что заведения сети Pizza Celentano закрывались постепенно на протяжение последних нескольких лет, а на их месте открывались другие точки общепита.

"Компания пробовала менять формат, привлекать официантов, но это не дало результата. Поэтому сеть и закрывается", ‒ рассказал он.

По словам Храмова, несколько заведений сети Pizza Cеlentano еще будут работать в других регионах Украины (в основном на Западе страны).

"Я верю, что Celentano может вернуться в Киев в обновленном виде", ‒ подытожил он.

К слову, сеть Pizza Celentano основал львовский коммерсант Марк Зархин, а идею названия подал популярный украинский автор-исполнитель песен Гарик Кричевский.

Напомним, ранее, 3 июня 2020 года, в Украине прекратила деятельность популярная служба доставки еды из ресторанов ‒ Uber Eats. По словам руководства, такое решение было принято исходя из бизнес-показателей сервиса.