УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Луцке мужчина заплатил 200 тысяч долларов за "масонскую ложу" в Кабмине

Злоумышленник торговал должностями и заработал 1,5 миллиона долларов.

3 июля 2020, 17:36
200 тысяч долларов заплатили за должность в Кабмине / Фото: пресс-служба Нацполиции

В Луцке местный житель представлялся членом британской организации Группы Ротшильда и за 200 тысяч долларов обещал содействие в получении должности в Кабмине Украины и во вступлении в закрытую "группу массонов".

Как информирует Департамент стратегических расследований Нацполиции, желающие получить престижную должность готовы были платить указанную сумму. В частности, один из пострадавших даже написал заявление на вступление в "группу масонов".

Злоумышленника задержали при получении крупной суммы денег. По словам следователей, он применял психологические манипуляции и легко входил в доверие к потерпевшим.

"Основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины", - говорится в сообщении.

Всего псевдо-аристократ на схеме заработал более 1,5 миллиона долларов. Во время задержания у него обнаружили заявление потерпевшего о вступлении в закрытую "группу Масонов", перстень "печать Масонов" и 200 тысяч долларов обманным путем добытых средств.

/ Фото: пресс-служба Нацполиции

Как ранее сообщалось, в Киеве сред бела дня похитили гражданина Украины и акционера одного из украинских заводов – ООО Севастопольский судно-ремонтный завод Южный – Сергея Ткаченко.

Ранее в Донецке боевики похитили жительницу Европы. Причиной инцидента послужило нежелание видеть на своем балконе российский флаг.

Новости Луцка новости Украины Кабмин злоумышленник
Сейчас вы просматриваете новость «В Луцке мужчина заплатил 200 тысяч долларов за «масонскую ложу» в Кабмине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:53
"Шавки, бл*": Аласания с матами набросился на журналистов
17:36
В Луцке мужчина заплатил 200 тысяч долларов за "масонскую ложу" в Кабмине
17:20
Рада выгнала с должности главу АМКУ Терентьева
17:15
Ветер Любви 2020 - что было в 109 и 110 серии 03-07-2020 Видео
17:02
"Крым – исходная точка": американский генерал сказал, на чем сосредоточился Кремль
16:56
"Прогиб под москаля": в Киеве похитили бизнесмена по приказу Путина
16:51
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 июля: важное событие и сердечный приступ Видео
16:50
"Отмени хрень, вали в отставку":"слуга народа" набросился на Криклия Видео
16:40
Сын Ефремова признался в употреблении стимуляторов
16:23
"Врачи покрывают ментов": всплыли скандальные факты в деле об изнасиловании в Кагарлыке Видео
16:18
Рада отправила Смолия в отставку Видео
16:06
Турецкий сериал Женщина - дата выхода, актеры и сюжет
15:50
Режутся зубы у ребенка: признаки
15:38
Коронавирус в мире: названы лидеры по числу активных случаев Видео
15:16
"Не тыкайте пальцем": фракция Порошенко устроила скандал в Раде
14:52
На отказ Ефремова признавать вину отреагировали потерпевшие
14:50
Дело о взятке: за экс-губернатора Балоня внесли многомиллионный залог Видео
14:40
Американский генерал назвал возможную следующую цель России в Украине
14:34
"Все оху*ли": Ленинград выпустил новый клип Фотосессия с избытком мата Видео
14:32
Почему нельзя спать на животе: причины и последствия
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять