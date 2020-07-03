В Луцке мужчина заплатил 200 тысяч долларов за "масонскую ложу" в Кабмине

200 тысяч долларов заплатили за должность в Кабмине / Фото: пресс-служба Нацполиции

В Луцке местный житель представлялся членом британской организации Группы Ротшильда и за 200 тысяч долларов обещал содействие в получении должности в Кабмине Украины и во вступлении в закрытую "группу массонов".

Как информирует Департамент стратегических расследований Нацполиции, желающие получить престижную должность готовы были платить указанную сумму. В частности, один из пострадавших даже написал заявление на вступление в "группу масонов".

Злоумышленника задержали при получении крупной суммы денег. По словам следователей, он применял психологические манипуляции и легко входил в доверие к потерпевшим.

"Основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины", - говорится в сообщении.

Всего псевдо-аристократ на схеме заработал более 1,5 миллиона долларов. Во время задержания у него обнаружили заявление потерпевшего о вступлении в закрытую "группу Масонов", перстень "печать Масонов" и 200 тысяч долларов обманным путем добытых средств.

/ Фото: пресс-служба Нацполиции

Как ранее сообщалось, в Киеве сред бела дня похитили гражданина Украины и акционера одного из украинских заводов – ООО Севастопольский судно-ремонтный завод Южный – Сергея Ткаченко.

Ранее в Донецке боевики похитили жительницу Европы. Причиной инцидента послужило нежелание видеть на своем балконе российский флаг.