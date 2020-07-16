УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Экологи шокированы: в Одессе из танкера Delfi в море вытекает нефть

Общая площадь загрязнения составила 70 квадратных метров.

16 июля 2020, 22:21
Из танкера продолжает в море вытекать топливо
Из танкера продолжает в море вытекать топливо / Фото: facebook.com/AndriyMalovany

В Черное море около Одессы продолжают вытекать нефтепродукты из танкера Delfi, который затонул в ноябре 2019 года.

Как информируют в спасательно-водолазной службе горсовета, новое пятно загрязнения обнаружили 16 июля.

О загрязнении сообщили в Государственную экологическую инспекцию в области и правоохранительные органы. Накануне администрация Одесского морского порта заявляла о наличии нефтепродуктов в море, но потом отметила, что пятно удалось локализовать.

После проведения всех необходимых анализов глава Госэконспеции Андрей Мальованый подчеркнул, что концентрация нефтепродуктов в море вблизи затонувшего у берега Одессы танкера Delfi превышена в пять раз. Специалисты на поверхности воды выявили пленку серебристого цвета.

  • Delfi Фото: городской совет Одессы
  • Delfi Фото: городской совет Одессы
  • Delfi Фото: городской совет Одессы

По словам Мальованого, предварительной причиной утечки нефтепродуктов из танкера стали мощные порывы ветра, которые ослабили крепление.

"Вчера работники Госэкоинспекции, взяв пробы в воде вблизи затонувшего судна, обнаружили содержание нефтепродуктов на уровне 0,25 мг/дм3 при норме 0,05 мг/дм3. Также на момент осмотра инспекторы зафиксировали на поверхности воды пленку серебристого цвета, которая визуально напоминает нефтепродукты и имеет характерный запах", - написал он.

Позже экологи акцентировали, что общая площадь загрязнения составила 70 квадратных метров. Они обработали поверхность моря 100 литрами сорбента, а также закрепили и зафиксировали ограждение, чтобы в разгар туристического сезона загрязнение не распространялось дальше.

Отметим, танкер затонул 22 ноября 2019 года из-за штормовой погоды. Владелец обещал убрать судно с побережья до конца марта, но работы так и не выполнили.

Как ранее сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о сроках выполнения работ по подъему затонувшего на одесском побережье танкера Delfi.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу потребовал как можно скорее убрать затонувший танкер Delfi с одесского побережья.

новости Одессы новости Украины танкер загрязнение нефть
Сейчас вы просматриваете новость «Экологи шокированы: в Одессе из танкера Delfi в море вытекает нефть». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

23:00
В МВФ поведали, чего ждут от нового главы Нацбанка
22:31
Камеры на дорогах: сколько штрафов заплатили украинцы
22:21
Экологи шокированы: в Одессе из танкера Delfi в море вытекает нефть Фото
22:00
Коронавирус в Украине и мире 16 июля: за сутки заразились 225 тысяч человек
21:29
В Минфине признались, что будет с субсидиями в 2021 году Видео
21:25
В Одессе полиция за прибыль прикрывала работу проституток Фото
21:09
Ученые обнадежили изобретением уникального препарата от COVID-19
20:45
Праймериз Слуги народа в мэры Киева: стал известен победитель
20:35
Украинцы выступили против декоммунизации улиц и городов - что не устаивает
20:28
Таинственное исчезновение: в Черкассах предотвратили убийство заммера
20:22
Герпес: причины, симптомы и факторы риска
20:02
Отмена "уголовки" за пьяное вождение: чего ждать водителям и как будут наказывать
20:01
Иммунолог пояснил, чем важна прививка от гриппа по время пандемии
19:50
В ЕС официально продлили запрет на въезд украинцев: на какой срок
19:28
Пойдем до конца: конкуренты Лукашенко объединились для победы на выборах Видео
19:27
"Не можем идти на федерализацию": эксперт озвучил перспективу Минских соглашений
19:05
Александр Педан зарабатывает с дочкой на соцсетях
19:03
В МИД РФ рассказали, есть ли у Кремля военные планы насчет Украины
18:56
"Будут приняты меры": в Лондоне сделали резкий выпад в адрес Путина
18:54
Дожди, грозы и ливни: кому какая погода в Украине досталась 17 июля Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять