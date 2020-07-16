Экологи шокированы: в Одессе из танкера Delfi в море вытекает нефть

Из танкера продолжает в море вытекать топливо / Фото: facebook.com/AndriyMalovany

В Черное море около Одессы продолжают вытекать нефтепродукты из танкера Delfi, который затонул в ноябре 2019 года.

Как информируют в спасательно-водолазной службе горсовета, новое пятно загрязнения обнаружили 16 июля.

О загрязнении сообщили в Государственную экологическую инспекцию в области и правоохранительные органы. Накануне администрация Одесского морского порта заявляла о наличии нефтепродуктов в море, но потом отметила, что пятно удалось локализовать.

После проведения всех необходимых анализов глава Госэконспеции Андрей Мальованый подчеркнул, что концентрация нефтепродуктов в море вблизи затонувшего у берега Одессы танкера Delfi превышена в пять раз. Специалисты на поверхности воды выявили пленку серебристого цвета.

По словам Мальованого, предварительной причиной утечки нефтепродуктов из танкера стали мощные порывы ветра, которые ослабили крепление.

"Вчера работники Госэкоинспекции, взяв пробы в воде вблизи затонувшего судна, обнаружили содержание нефтепродуктов на уровне 0,25 мг/дм3 при норме 0,05 мг/дм3. Также на момент осмотра инспекторы зафиксировали на поверхности воды пленку серебристого цвета, которая визуально напоминает нефтепродукты и имеет характерный запах", - написал он.

Позже экологи акцентировали, что общая площадь загрязнения составила 70 квадратных метров. Они обработали поверхность моря 100 литрами сорбента, а также закрепили и зафиксировали ограждение, чтобы в разгар туристического сезона загрязнение не распространялось дальше.

Отметим, танкер затонул 22 ноября 2019 года из-за штормовой погоды. Владелец обещал убрать судно с побережья до конца марта, но работы так и не выполнили.

Как ранее сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о сроках выполнения работ по подъему затонувшего на одесском побережье танкера Delfi.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу потребовал как можно скорее убрать затонувший танкер Delfi с одесского побережья.