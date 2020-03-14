Под "честное слово": суд решил судьбу угробившего пляж Одессы капитана танкера

Танкер Делфи / Думская

Капитану танкера Delfi, который в ноябре 2019 года потерпел крушение возле одного из центральных пляжей Одессы, избрали меру пресечения. Отмечается, что мужчину отпустили на время следствия домой под его личное обязательство.

По данным местного издания Odessa.Online, моряка подозревают в совершении преступления по части 1статьи 276 "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что создало опасность для жизни людей" Уголовного кодекса Украины.

По мнению следователей, подозреваемый, несмотря на потерю одного из якорей, неисправность главных двигателей, отсутствие топлива и предупреждения об ухудшении погоды, наотрез отказывался от предлагаемой помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и нанес экологический ущерб побережью.

Как ранее сообщал Главред, одесские правоохранители нашли подозреваемых в деле о крушении танкера Делфи у берегов Одессы 22 ноября 2019 года. При этом власть Одессы призвали признать ситуацию с танкером чрезвычайной.