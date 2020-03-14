УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под "честное слово": суд решил судьбу угробившего пляж Одессы капитана танкера

14 марта 2020, 11:44

Мужчину отпустили на время следствия домой под его личное обязательство.

Танкер Делфи
Танкер Делфи / Думская

Капитану танкера Delfi, который в ноябре 2019 года потерпел крушение возле одного из центральных пляжей Одессы, избрали меру пресечения. Отмечается, что мужчину отпустили на время следствия домой под его личное обязательство.

По данным местного издания Odessa.Online, моряка подозревают в совершении преступления по части 1статьи 276 "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что создало опасность для жизни людей" Уголовного кодекса Украины.

По мнению следователей, подозреваемый, несмотря на потерю одного из якорей, неисправность главных двигателей, отсутствие топлива и предупреждения об ухудшении погоды, наотрез отказывался от предлагаемой помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и нанес экологический ущерб побережью.

Как ранее сообщал Главред, одесские правоохранители нашли подозреваемых в деле о крушении танкера Делфи у берегов Одессы 22 ноября 2019 года. При этом власть Одессы призвали признать ситуацию с танкером чрезвычайной.

суд Одесса танкер капитан новости Украины новости Одессы видео
Сейчас вы просматриваете новость «Под "честное слово": суд решил судьбу угробившего пляж Одессы капитана танкера». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:54
"Подарок" из Италии: в Украине выявили четвертый случай коронавируса - СМИ
12:51
"Путин сделал": Кравчук жестко поставил на место соратницу Порошенко Видео
12:42
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: кому потуже затянуть пояс
12:33
Польша закрыла границу для украинцев: кому разрешат въезд в страну Видео
12:14
Украинцы могут отслеживать, как китайский коронавирус "пожирает" страну Видео
11:57
Какой бульон полезный: почему блюдо дают тяжело больным Видео
11:44
Под "честное слово": суд решил судьбу угробившего пляж Одессы капитана танкера Видео
11:30
Весенний маникюр 2020 – самый модный френч и маникюр в стиле модерна: фото Фото
11:19
Диагностика китайского вируса: в Украине провели шокирующее количество тестов Видео
11:10
"Быковатые": Ницой рассказала о "донбасском менталитете"
11:02
Гороскоп на 14 марта всех знаков Зодиака: обольщение и судьбоносное знакомство
10:56
"Не можем себе позволить": в НБУ прикрылись коронавирусом в вопросе МВФ
10:36
Современный мир валится как карточный домик мнение
10:00
Безысходность, кровь и постапокалипсис - рецензия на комикс Россомаха: Старик Логан
09:53
Черновицкую область трясет: стало плохо женщине и детям, подозревают коронавирус Видео
09:32
Врач развенчала миф о "заменителе" медицинских масок Видео
09:30
Вылечился от уханьской заразы: мужчина рассказал подробности жуткой болезни Видео
09:20
Холостяк 10 сезон 2 выпуск - кто ушел
08:59
Астролог указал на слабое место Шмыгаля
08:58
Решилась судьба украинцев, которые застряли на границе Италии со Словенией
08:51
Ненависть россиян к Путину зашкаливает, развязка близка мнение
08:28
Каспаров предупредил, как Путин способен использовать пандемию коронавируса
08:13
Минский "крест": Ермак рассказал, что будет в случае отказа от соглашений Видео
07:55
Мода 2020 весна – в моду вернулись элегантные кожаные платья: фото Фото
07:32
Прожорливый китайский вирус "убил" 5429 человек: в Италии шокирующие цифры Видео
07:15
Звезда Вечернего квартала разделась для откровенной фотосессии Фото
07:12
Как не заразиться коронавирусом в спортзале: ценные указания Видео
06:54
Последствия будут страшными: как Зеленский рискует "зажечь" Киев мнение
06:33
"Огненная энергия": астролог рассказала, кого в марте ждет нежданное богатство
06:14
Как распознать коронавирус у детей: вскрылась неожиданная проблема
06:13
"Путин, чтоб ты сдох!": Ницой рассказала о происках "русского мира" в Украине
05:16
Привітання з Днем землевпорядника 2020 – листівки та тексти пречудові Фото
04:47
Врачи раскрыли жуткие факты о коронавирусе: в чем неожиданная опасность
04:10
Порноактриса-худышка порадовала фанатов сексуальными и пикантными снимками Фото
03:32
Названа неожиданная опасность сахара
01:59
"Хотелось пулю в сердце": медик-волонтер рассказал о зверских пытках боевиков "ЛНР"
01:44
Хороший подарок: пьяная танцовщица занялась сексом с парнем в клубе
00:19
14 марта – какой сегодня праздник: День Пи и День землеустроителя Видео
00:01
Не забыть и не перепутать – когда переводят часы в Украине Видео
13 марта, пятница
23:44
"Тут спасать некому": Комаровский призвал украинцев не возвращаться на родину Видео
23:30
Самые модные мужские стрижки 2020 весна - месси кроп и отросший андеркат: фото Фото
23:28
Из-за коронавируса Польша пошла на жесткие меры: что известно Видео
23:08
Пенсии Донбассу: пенсионерам из-за коронавируса приготовили сюрпризы Видео
22:50
Как сделать антисептик в домашних условиях своими руками – рецепт ВОЗ Видео
22:22
КПП, цены и маски – главное из обращения Зеленского по коронавирусу Видео
21:50
Пандемия китайского коронавируса: в США ввели чрезвычайное положение
21:36
Глава МОЗ: В Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры" Видео
21:25
В Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Видео
20:58
Не Китай: ВОЗ назвала новый центр эпидемии коронавируса
20:26
В Италии от коронавируса умерла пожилая украинка: что известно Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять