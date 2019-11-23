Танкер Делфи уходит под воду у берегов Одессы: шокирующие фото

Танкер Делфи под флагом Молдовы, который потерпел крушение у берегов Одессы, за последние сутки еще больше погрузился под воду.

Как сообщает Думская, журналисты для оценки масштаба сняли дрейфующее судно с помощью дрона.

На фоне корабля фотографируются люди, а некоторые даже купаются в шторм. Однако экологи рекомендуют не заходить в воду, поскольку из танкера вылились нефтепродукты, их уровень в 157 раз превышает допустимую норму.

Как ранее сообщалось, у берегов Одессы спасатели эвакуировали экипаж танкера Делфи (флаг Молдовы), который потерпел крушение в Черном море.

Напомним, из-за сильного урагана ветер сорвал с якоря и унес в море танкер Делфи.

Позже на месте аварии танкера Делфи в Черном море у берегов Одессы зафиксировано превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза.