"Теряли сознание": в ВМС рассказали о спасении экипажа с танкера Делфи в Одессе

Начальник поисково-спасательной службы Командования Военно-Морских сил ВС Алексей Нестеров сообщил, что в ночь с 21 на 22 ноября танкер Делфи под флагом Молдовы в неуправляемом состоянии отнесло в открытое море, после чего начались мероприятия по спасению экипажа.

Как информирует пресс-служба ВМС ВСУ, невозможно было доставить людей на берег с помощью вертолета из-за плохих погодных условий. Не смогли подойти к аварийному судну и катера морской поисково-спасательной службы.

"Учитывая все эти обстоятельства было принято, единственное, и как оказалось в дальнейшем, верное решение - протянуть до суда "канатную дорогу". То есть, водолаз проплыл в холодной штормовой воде, завел направляющий конец за судно, доставил спасательные жилеты для оптимального обеспечения экстренной эвакуации экипажа", - рассказал начальник спасательной операции.

По оперативным данным, некоторые члены экипажа уже начали терять сознание, поэтому украинские спасатели приняли решение ускорить операцию. Усложняло ситуацию и то, что волнами перевернуло спасательный плот.

"Каждого моряка с помощью водолазов - спасателей по тросу транспортировали на берег в ледяной штормовой воде, где уже ждали медики. Самой сложной стала эвакуация капитана судна, который на то время уже потерял сознание и находился во внутренних помещениях судна", - добавил Нестеров.

Спасательную операцию проводили военнослужащие Водолазной школы и поисково-спасательного дивизиона ВМС ВСУ вместе с представителями ГСЧС и водолазами аварийно-спасательной службы Одессы.

Как ранее сообщалось, у берегов Одессы спасатели эвакуировали экипаж танкера Делфи (флаг Молдовы), который потерпел крушение в Черном море.

Напомним, из-за сильного урагана ветер сорвал с якоря и унес в море танкер Делфи.

Позже на месте аварии танкера Делфи в Черном море у берегов Одессы зафиксировано превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза.