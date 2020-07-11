В Украине дороги на море сковали километровые пробки: опубликовано видео

Пробки по дороге на море / Фото: УНИАН

Трасса Харьков-Симферополь не выдерживает напряжения и с утра 11 июля дороги в направлении Черного и Азовского морей сковали пробки.

Как сообщают очевидцы, скопление машин начинается еще в Запорожской области. Украинцы штурмуют отечественные курорты традиционно на выходных.

На протяжении пяти километров замер участок в направлении курортной Кирилловки. Причина заключается не только в огромном количестве желающих искупаться в теплом море.

Уточняется, что пробка возникла сразу за Запорожьем, вблизи поселка Балабино, тянется она фактически до села Григорьевка. Она образовалась, поскольку в разгар курортного сезона на одном из участков дороги ведутся ремонтные работы, поэтому водителям остается меньше места для проезда.

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Также одной из причин гигантской пробки на симферопольской трасе стала досадная трагедия. Неподалеку от села Васильевка на проезжей части сбили мужчину, работавшего на ремонте дороги. Его пытались реанимировать, но рабочий умер на месте происшествия.

В выходные дни участок по дороге на море - это зона особой опасности, водителям необходимо быть предельно внимательными. Местные власти напоминают, что есть несколько объездных путей, которыми советуют пользоваться, чтобы разгрузить трассу. В частности, можно поехать в объезд через Ореховское шоссе.

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Напомним, мир в условиях пандемии коронавируса потихоньку открывает свои границы для украинцев. Власти Черногории уточнили правила въезда в страну для жителей Украины.

Как ранее сообщалось, украинские граждане по состоянию на вторник, 7 июля, могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.