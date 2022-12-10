Новые цели для ударов: журналисты показали военные объекты оккупантов в Крыму

В Севастополе возле бухты "Голландия" расположена часть ракетных судов, с которых Россия запускает по Украине ракеты "Калибр".

Стало известно о новых потенциальных целях РФ в Крыму / Radiosvoboda.org, Скриншот

В захваченном Крыму находятся 10 действующих военных аэродромов и два авиазавода, которые используются оккупантами РФ.

Об этом идет речь в материале Радио Свобода на основе спутниковых снимков Planet Labs, на которых засняты военные базы, аэродромы, места расположения ПВО и корабли Черноморского флота РФ.

Отмечается, что в Севастополе возле бухты "Голландия", расположена часть ракетных судов, с которых Россия запускает по Украине ракеты "Калибр".

По данным военных экспертов, "Калибры" хранятся не только в пусковых шахтах корабля, но и на крымских военных складах, а потому являются потенциальным местом будущих атак ВСУ.

В Севастопольском порту оккупанты сосредоточили большинство кораблей:

большие десантные корабли (проектов 1135, 1171, 775);

патрульные корабли (22160);

ракетные катера (проектов 1239, 1241);

крейсер (проекта 11356) (флагман Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров", или же его аналог "Адмирал Эссен").

На аэродроме в Джанкое расположены:

Ка-52;

Ми-28;

Ми-35;

Ми-8;

Штурмовики Су-25.

Рядом с Севастополем расположен аэродром Бельбек. Там были замечены:

Су-27;

Су-27 СМ;

Су-34;

МиГ-31.

Журналисты пишут, что одна из главных авиагруппировок российской армии также размещена на аэродроме в Гвардейском, где сосредоточены штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24. Именно эти самолеты Россия чаще всего использует для нанесения ближних авиаударов по украинской территории.

Украинские военные эксперты, с которыми пообщались журналисты, ожидают, что Крым могут быть новые взрывы. По их мнению, что именно станет целью зависит от того, где будут на то тактические причины, а также - от уязвимости российской обороны.

Освобождение Крыма

Напомним, военный эксперт и генерал-майор ВСУ Сергей Савченко заявил о том, что солдаты и офицеры ВСУ смогут запустить процесс освобождения временно оккупированного (с 2014 года) Россией полуострова Крым только после деоккупации города Мелитополь (Запорожская область).

"Критичность положения, в котором окажется агрессор в случае освобождения нами Мелитополя, трудно преувеличить. Не стоит описывать понятное дальнейшее развитие событий с выходом наших войск на крымские перешейки, освобождение Крыма, дальнейший разгром войск агрессора на востоке", – написал он.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее намекнул, что Крым может быть освобожден через полгода.

В частности, через 6 месяцев Подоляк намерен включиться в эфир из Ялты. По мнению чиновника, полуостров должен вернуться в состав Украины военным путем.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также считает возможным освобождение Крымского полуострова спустя полгода. Как утверждает Арестович, российским оккупантам сложно будет удержать территорию.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов полагает, что Крым может вернуться в Украину после наступления ВСУ на позиции врага на оккупированном полуострове либо в результате дипломатического диалога между Киевом и новыми российскими властями. Если логистика оккупантов будет разрушена, они могут добровольно покинуть Крым.

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