Генерал ВСУ спрогнозировал, освобождение какого города запустит деоккупацию Крыма / коллаж фото УНИАН

Солдаты и офицеры ВСУ смогут запустить процесс освобождения временно оккупированного (с 2014 года) Россией полуострова Крым только после деоккупации города Мелитополь (Запорожская область). Такое мнение высказал известный военный эксперт и генерал-майор ВСУ Сергей Савченко в материале для портала "Зеркало недели".

"Критичность положения, в котором окажется агрессор в случае освобождения нами Мелитополя, трудно преувеличить. Не стоит описывать понятное дальнейшее развитие событий с выходом наших войск на крымские перешейки, освобождение Крыма, дальнейший разгром войск агрессора на востоке", – написал он.

Савченко говорит, что активное наступление ВСУ в направлении Токмака и Мелитополя успешно разделит войска оккупантов на две части − восточную и западную.

При этом, говорит эксперт, что выход ВСУ на морское побережье дает возможность бить по Керченскому мосту, паромным переправам через Керченский пролив, а также по базам Черноморского флота РФ −и в Крыму, и на Кубани (в Новороссийске).

"Таким образом, российские войска будут лишены возможности бить ракетами по Украине и потеряют логистические возможности", – подытожил эксперт.

Удар ВСУ по Крымскому мосту

Напомним, ранее военный эксперт Роман Свитан заявил, что ВСУ могут перерезать путь оккупантам через Керченский мост ‒ ракетным ударом в первый пролет объекта.

"Керченский мост можно разрушить десятком дальнобойных ракет, особенно если бить в первый пролет, выводящий мост из земли. Также можно разрушить и Керченский железнодорожный мост, если попасть по составу, движущемуся с техникой или БК. Он также будет взрываться. Такие взрывы могут привести в негодность и сам железнодорожный мост, и параллельный автомобильный мост", – сказал эксперт.

До того секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что ВСУ уже готовы нанести удар по Крымскому мосту. Поскольку это сооружение активно русские враги используют для переброски подкреплений бойцов и техники.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.

Кто такой Сергей Савченко? Независимый эксперт, генерал-майор ВСУ, руководитель ОО "Аналитический центр изучения и противодействия гибридным угрозам"

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