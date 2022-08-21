Какой сценарий освобождения Крыма самый реальный - ответ военного эксперта / https://ua.depositphotos.com и Reuters

Есть один, наиболее реалистичный, сценарий освобождения полуострова Крым от российских захватчиков. Об этом в эфире 24 канала заявил известный военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, вернуть Крым простыми контрнаступательными действиями либо с помощью высадки десанта невозможно.

Эксперт говорит, что любые подобные миссии ВСУ будут самоубийственными.

"Как было с островом Змеиный, где постоянно высаживались российские оккупанты и их там уничтожали. Поэтому это нереалистично", ‒ сказал он.

Коваленко уверен, что украинской армии нужно действовать постепенно:

бить по военным объектам россиян в Крыму;

освободить левобережную часть Херсонской и Запорожской областей,

уничтожить или окончательно вывести из эксплуатации Крымский мост.

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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