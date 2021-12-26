"Нужно присоединить к Чечне": Кадыров оскандалился с заявлением в адрес Украины

Кадыров заявил, что Украина - "это территория России", которую нужно присоединить.
Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, заявил, что Украину нужно "забрать и присоединить к Чечне".
Своими "идеями" он поделился на пресс-конференции в Грозном, а также поддержал президента России, в его требованиях к Западу о категорическом непринятии Украины в состав НАТО.
"Сегодня у нас проблемный украинский вопрос, и это не вопрос уровня президента страны. Это мой уровень. Если бы мне его поручили, то я давно бы решил этот вопрос. Я бы присоединил к Чеченской республике Украину и забрал бы ее, решив тем самым вопрос. Но все-таки есть государственные, правовые договоренности, которые не позволяют принимать такое решение", - заявил Кадыров.
Кадыров о Зеленском
Кроме того, Кадыров заявил, что Украина - "это территория России", которую нужно присоединить и пообещал в случае такого приказа его беспроблемно выполнить:
"По моему глубокому убеждению, если господин Зеленский и его команда будут так себя вести, то Украину нужно присоединить к нашей стране. Украинцы - это наш народ, наша территория. Это мое мнение. Я еще после Крыма говорил, что нужно брать и Киев. Если Киев будет существовать, то станет местом для западных стран, где они смогут размещать свои военные базы и диктовать условия нашему государству. Я уверен, что наш президент этого не позволит сделать. А мы - пехота, будет дан приказ - готовы выехать и выполнить. Без проблем", - сделал скандальное заявление Кадыров.
Требования России к НАТО
Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.
В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс. Позже стало известно, что они рассчитывают получить его уже в январе.
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