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"Когда фотка с Кадыровым?": украинцы набросились на Зинченко после фото с российским бойцом Хабибом

7 октября 2021, 10:59
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Футболисту сборной Украины припомнили, что Хабиб является другом президента Чечни Рамзана Кадырова.

Зинченко
Ранее Хабиб и Зинченко вместе посетили матч Ливерпуль – Манчестер Сити / instagram/zinchenko_96

Футболист сборной Украины Александр Зинченко в компании российского бойца Хабиба посетил матч 7-го тура АПЛ Манчестер Сити с Ливерпулем. После чего получил шквал негативных комментариев в свой адрес.

"Ты – все еще номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов", – написал Зинченко в своем инстаграме. В комментариях под аналогичным постом на странице Нурмагомедова "Зина" поставил три эмодзи "Ура!" с поднятыми вверх руками.

В комментариях не все пользователи оценили пост украинского футболиста, напомнив, что он выступает под "сине-желтым" флагом, поэтому не следовало делать и публично выставлять такие фото с российским спортсменом. Также украинцу припомнили, что Хабиб является страстным сторонником президента Чечни Рамзана Кадырова.

"Б*я, Саша", – самый заплюсованный комментарий от пользователей инстаграма. Также лидирует в поддержке иронический комментарий одного из пользователей: "Когда будет фотка с Кадыровым?". "Ты б еще с Кадыровым в десна сосался", – пишет пользователь vovkervovs. "На этой фотографии есть один лишний элемент из России", – заметил пользователь ostapmikitin. "Какого черта?", – вопрошает he.pawel.s.

/ инстаграм Александра Зинченко

Вспомнили фанаты в комментариях и поступок Романа Яремчука и Виталия Миколенко. Футболисты на отдыхе сделали совместную фотографию с российским рэпером Бастой.

До этого писательница Лариса Ницой раскритиковала футболиста сборной Украины Артема Довбика за комментарий на русском языке после победного гола в ворота шведов на Евро-2020 в 1/8 финала. Украинские герои должны разговаривать исключительно на украинском языке, считает украинская писательница.

viber
Рамзан Кадыров Александр Зинченко Хабиб Нурмагомедов новости спорта
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