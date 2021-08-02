"Моя жизнь": футболист сборной Украины Зинченко впервые стал отцом и показал фото дочери

Александр Зинченко и Влада Седан стали родителями / Instagram

Футболист сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко стал впервые отцом. Его жена, журналист и телеведущая Влада Седан родила сегодня дочь.

Об этом событии стало известно из профиля футболиста в Instagram. На снимке, который был опубликован на странице Зинченко, его возлюбленная лежит вместе с ребенком вероятно еще в родильном зале и общается с ним по видеосвязи.

"Родная, спасибо тебе. Вы – моя жизнь! 01.08.2021", – написал наш соотечественник.

Ранее в профиле Александра появилось необычное видео, благодаря которому стало известно, что у них родится девочка.

На ролике видно, как Зинченко с завязанными глазами и Седан вышли на поле НСК Олимпийский, подошли к воротам и необычным образом узнали пол своего будущего ребенка.

Пара пару недель назад отправилась в США на роды. Футболист вместе с женой прилетел в Майями, однако на сами роды остаться не смог, и прибыл в расположение Манчестер Сити несколько дней назад.

Напомним, что свадьба Александра Зинченко и Влада Седан состоялась 24 августа 2020 года в Киеве. Они начали встречаться весной 2019 года, а уже осенью футболист сделал предложение своей возлюбленной. 12 марта 2020-го они расписались в Лондоне.