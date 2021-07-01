Зинченко после игры со Швецией довел беременную жену до слез

Александр Зинченко довел жену до слез / Фото Reuters

Жена лидера сборной Украины Александра Зинченко показала видео первых минут встречи со своим супругом после победного матча в 1/8 финала на чемпионате Европы-2020.

Довольный Зинченко по окончанию встречи со Швецией пришел в микст-зону, где его ждала Влада.

Влада Седан, работающая на Евро-2020 журналисткой, обняла и поцеловала своего супруга. Пара обнявшись несколько секунд стояла неподвижно.

Растроганная девушка не смогла сдержать эмоций, разрыдавшись на руках у мужа.

После непродолжительной паузы Александр попрощался со своей любимой и ушел в раздевалку к сборной Украины.

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"У нас были тяжелые и эмоциональные времена в прошлом месяце. Но все окончено. Я всегда с тобой", – подписала видео Влада Седан в Instagram.

Стоит отметить, что Влада и Александр сейчас ожидают первенца.

Напомним, что матч Швеция – Украина прошел в Глазго на Хэмпден Парке и завершился в дополнительное время (2:1).

В 1/4 финала Евро-2020 Украина встретится с Англией 3 июля.