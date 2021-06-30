"Выходили, как на войну": Зинченко поделился эмоциями после победы над шведами на Евро-2020

Сборная Украины вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу / Фото Reuters

Украинская сборная по футболу выходила на матч против шведов на Евро-2020 как на войну. Об этом рассказал полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после победы в игре против сборной Швеции.

"Сегодня мы сумели доказать всей Европе и стране, что мы можем достигать поставленных целей. Мы заслужили эту победу. Задача была сыграть компактно, единым блоком. Потому что шведы хорошо отбирают мяч. Эта победа достигнута за счет характера. Мы выходили на эту игру, как на войну", – сказал Зинченко журналистам после поединка.

Он отметил, что лично ему настроится было очень сложно из-за критики за неуверенную игру в групповом раунде турнира

Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

"Хотел бы поблагодарить болельщиков и тех, кто сумел прийти на стадион. Эта победа для всей страны", – сказал футболист.

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