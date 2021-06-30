"Выходили, как на войну": Зинченко поделился эмоциями после победы над шведами на Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку и рассказал, почему ему было сложно настроиться на игру.
Украинская сборная по футболу выходила на матч против шведов на Евро-2020 как на войну. Об этом рассказал полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после победы в игре против сборной Швеции.
"Сегодня мы сумели доказать всей Европе и стране, что мы можем достигать поставленных целей. Мы заслужили эту победу. Задача была сыграть компактно, единым блоком. Потому что шведы хорошо отбирают мяч. Эта победа достигнута за счет характера. Мы выходили на эту игру, как на войну", – сказал Зинченко журналистам после поединка.
Он отметил, что лично ему настроится было очень сложно из-за критики за неуверенную игру в групповом раунде турнира
Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со Швецией в 1/8 финала Евро-2020.
"Хотел бы поблагодарить болельщиков и тех, кто сумел прийти на стадион. Эта победа для всей страны", – сказал футболист.
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Украина прошла в 1/4 финала на Евро-2020 - о чем ранее писал Главред:
- 29 июня сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.
- В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая накануне на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0). Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.
- Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с исторической победой в матче со шведами, а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими эмоциями и планом на игру.
- Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил украинских футболистов с победой в 1/8 финала Евро-2020. Дипломат прокомментировал победу "желто-синих" украинским патриотическим слоганом - "Слава Украине, героям слава!".