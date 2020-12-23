Обнародованы фото 11-летней дочери Кернеса и ее мамы

Девочку зовут София.
У мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого 23 декабря похоронили, помимо двух сыновей и пасынка, есть 11-летняя дочь, которая проживает с мамой в Лондоне.
Друг покойного, олигарх Павел Фукс, в интервью изданию Страна рассказал, что девочку зовут София и с ней поддерживают отношения взрослые сыновья Кернеса.
"Сыновья Кернеса поддерживают с ней отношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она видела его больным. Она на него очень похожа - просто копия! И внешне, и по характеру", - рассказал бизнесмен.
Ранее журналисты программы Наши деньги сообщали, что у Кернеса общая дочь с бизнес-вумен Ольгой Муравицкой, которая является официальным представителем и дистрибьютором японского бренда детской одежды премиум-класса MIKI HOUSE в Украине.
В расследовании указано, что в 2015 году София Геннадьевна Кернес стала владелицей квартиры в элитном жилом комплексе в Киеве, которую ей подарили.
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Геннадий Кернес умер
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс.
Харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
Фукс рассказал, что состояние здоровья Кернеса улучшалось, но ситуация изменилась после того, как у него отказали почки. По словам бизнесмена, до этого момента они с Кернесом регулярно общались по телефону.
21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города Геннадия Кернеса, похороны которого проходят в среду, 23 декабря.
В связи со смертью Кернеса исполнять обязанности мэра города будет секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.
По мнению политолога Андрея Золотарева, в Харькове не будет дестабилизации политической ситуации. Городом будет управлять Игорь Терехов, который со временем может оказаться в орбите влияния министра внутренних дел Арсена Авакова.