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Обнародованы фото 11-летней дочери Кернеса и ее мамы

23 декабря 2020, 23:16

Девочку зовут София.

Кернес
У Кернеса есть 11-летняя дочь София / УНИАН

У мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого 23 декабря похоронили, помимо двух сыновей и пасынка, есть 11-летняя дочь, которая проживает с мамой в Лондоне.

Друг покойного, олигарх Павел Фукс, в интервью изданию Страна рассказал, что девочку зовут София и с ней поддерживают отношения взрослые сыновья Кернеса.

"Сыновья Кернеса поддерживают с ней отношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она видела его больным. Она на него очень похожа - просто копия! И внешне, и по характеру", - рассказал бизнесмен.

Ранее журналисты программы Наши деньги сообщали, что у Кернеса общая дочь с бизнес-вумен Ольгой Муравицкой, которая является официальным представителем и дистрибьютором японского бренда детской одежды премиум-класса MIKI HOUSE в Украине.

В расследовании указано, что в 2015 году София Геннадьевна Кернес стала владелицей квартиры в элитном жилом комплексе в Киеве, которую ей подарили.

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Геннадий Кернес умер

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