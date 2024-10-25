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"Обратили внимание на слухи": в КНДР сделали циничное заявление о войсках в РФ

Руслана Заклинская
25 октября 2024, 20:53
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В МИД Северной Кореи впервые прокомментировали отправку войск в РФ и вовлечение в войну против Украины.
'Обратили внимание на слухи': в КНДР сделали циничное заявление о войсках в РФ
В МИД Северной Кореи впервые прокомментировали отправку войск в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, KSNA

Главное из заявления:

  • КНДР считает, что отправка северокорейских солдат в Россию и привлечение в войну против Украины соответствует международному праву
  • Факт отправки войск в МИД Северной Кореи напрямую не подтверждают

В Северной Корее считают, что отправка военных в Россию для участия в войне против Украины может быть законной в соответствии с международным правом. Однако официально не подтверждают факт переброски солдат. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам России Ким Чон Гю, пишет KCNA.

Ким отметил, что обратил внимание на "слухи" об отправке войск Корейской народной армии в Россию, которыми "мировые СМИ формируют общественное мнение". Он подчеркнул, что МИД КНДР не занимается вопросами, которые находятся в компетенции Министерства обороны страны и "не считает нужным подтверждать это отдельно".

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"Если и есть что-то такое, о чем говорят мировые СМИ, то я думаю, что это будет акт, который бы соответствовал нормам международного права", - сказал Ким Чон Гю.

По его словам, могут найтись силы, которые "захотят описать это незаконным". Отметим, что это заявление является первой официальной реакцией Пхеньяна на сообщения об отправке войск КНДР в Россию.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, первая группа из 1500 элитных военных уже проходит обучение в России. В целом планируют развернуть около 10 000 северокорейских военных.

Вскоре Северная Корея планирует отправить вторую партию солдат в Россию, которых затем перебросят на войну в Украину. Кремль планирует обеспечить войска КНДР оружием, формой и фальшивыми удостоверениями личности, чтобы они выглядели как жители восточных регионов России.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о планах России использовать первых военных из Северной Кореи в боевых действиях 27-28 октября. В ответ Зеленский призвал мировых лидеров к решительным действиям против этих действий РФ.

Как сообщал Главред, лидер РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о военных КНДР является делом Москвы и Пхеньяна, а также упомянул о ратификации соглашения между Россией и КНДР, касающегося "всеобъемлющего стратегического партнерства".

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