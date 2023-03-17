Офицеру ВСУ светит 12 лет тюрьмы: суд принял решение по делу избиения солдата-срочника

Младший лейтенант, избивший солдата в одной из воинских частей, взят под круглосуточный домашний арест.

В ГБР рассказали детали расследования дела об избиении солдата-срочника / dbr.gov.ua

Суд принял решение по делу резонансного инцидента в Житомирской области, где офицер ВСУ избил срочника в учебном центре подготовки.

Младший лейтенант, избивший солдата в одной из воинских частей Житомирской области, взят под круглосуточный домашний арест, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

"Решением суда командир, подозреваемый в избиении солдата, взят под круглосуточный домашний арест", - сообщили в ГБР.

видео дня

Ранее в ГБР сообщали, что 11 марта в сети появилось видео с избиением срочника его командиром. В ходе проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей Житомирской области в тот же день после обеда.

Избиение солдата-срочника офицером ВСУ

Напомним, в соцсетях обнародовали видео, на котором офицер ногами бьет солдата-срочника.

По данным СМИ, офицером оказался командир второго взвода роты охраны лейтенант Виктор Витусевич.

Сам Витусевич на своей странице в Facebook записал видеообращение, в котором признал избиение и заявил о своей готовности понести наказание. Военный намекнул, что избитый им солдат якобы употреблял алкоголь.

В 190-м учебном центре, который расположен в поселке Гуйва Житомирского района и где произошло избиение, сообщили о начале служебного расследования по этому поводу.

В центре отметили, что на данный момент фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования.

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