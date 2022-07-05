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Ограничения перемещений по стране: Сеть взорвалась мемами из-за решения Генштаба

5 июля 2022, 23:22

Украинцы опубликовали мемы по поводу ограничений на перемещение по стране.

ВСУ, шеврон
/ УНИАН

В Украине разгорелся настоящий скандал после того, как во вторник стало известно, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разработал порядок предоставления разрешения на выезд военнообязанным во время военного положения.

Как говорилось в сообщении Генштаба, для выезда за пределы своей области они должны будут получить разрешение в территориальных центрах комплектования. Такое разрешение будет действовать 30 суток, а в дальнейшем его снова можно будет получить в ТЦК.

Позднее появилось уточнение, согласно которому, если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение.

При этом такое разрешение будет действовать 30 суток, а в дальнейшем такое разрешение снова можно будет получить в ТЦК.

На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поручил высшему военному руководству страны доложить ему о порядке выдачи т.н. "разрешений", для военнообязанных, призывников и резервистов.

Позднее группа народных депутатов предложила законодательно уточнить порядок выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины.

Добавим, что на скандал уже отреагировали в Сети. Украинцы опубликовали мемы по поводу ограничений на перемещение по стране.

  • Мемы на ограничения перемещений по стране
    Мемы на ограничения перемещений по стране Соцсети
  • Мемы на ограничения перемещений по стране
    Мемы на ограничения перемещений по стране Соцсети
  • Мемы на ограничения перемещений по стране
    Мемы на ограничения перемещений по стране Соцсети
  • Мемы на ограничения перемещений по стране
    Мемы на ограничения перемещений по стране Соцсети
  • Мемы на ограничения перемещений по стране
    Мемы на ограничения перемещений по стране Соцсети
  • Мемы на ограничения перемещений по стране
    Мемы на ограничения перемещений по стране Соцсети
  • Мемы на ограничения перемещений по стране
    Мемы на ограничения перемещений по стране Соцсети
  • Мемы на ограничения перемещений по стране
    Мемы на ограничения перемещений по стране Соцсети
  • Мемы на ограничения перемещений по стране
    Мемы на ограничения перемещений по стране Соцсети

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что военнообязанные украинцы должны будут брать разрешение для выезда из своего района или области.

"Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству. Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.)", - написал Залужный.

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