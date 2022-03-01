Оккупанты Градами разбомбили город под Николаевом

Обстрел Николаевской области / 0512

1 марта оккупанты накрыли Градами город Баштанка Николаевской области. Удары пришлись в центр города и разрушили его инфраструктуру.

Из-за обстрела в городе произошло 7 пожаров: по ул. Соборная, 2 горел магазин мебели. По ул. Баштанской республики, 53 пылал СП "Баштанский КООП Центр".

По ул. Юбилейный, 95 пламя охватило строительный магазин "Радуга".

Огнем уничтожены четыре жилых дома по ул. Юбилейный, 98 на ул. Реца, 86 и 82 и на ул. Соборной, 25.

Последствия происшествий были ликвидированы бойцами 7-го пожарно-спасательного подразделения.

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Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил о суммарных ориентировочных потерях противника начиная с первого дня войны 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00.

Сообщается, что в личном составе погибли 5710 военных РФ, пленных – 200 человек.

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