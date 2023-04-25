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Оккупанты используют мобильное приложение с координатами позиций ВСУ – Сырский

Алексей Тесля
25 апреля 2023, 14:30 обновлено 25 апреля, 14:36
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Программа Alpine Quest GPS отображает координаты позиций огневых средств ВСУ и объекты атаки.
Александр Сырский, Бахмут
Александр Сырский рассказал о боях на востоке / Фото t.me/osirskiy

Командиры штурмовых групп российских оккупантов на востоке Украины используют смартфоны со специальным программным обеспечением Alpine Quest GPS, рассказал командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

При этом программа отображает нанесенные координаты позиций наших огневых средств, объекты атаки, маршруты выдвижения к ним, а также задачи соседних подразделений. Об этом он рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"К примеру, в каждой бригаде (полку) на основе мотострелковых рот, усиленных танками, огнеметными, минометными и противотанковыми подразделениями сформированы отдельные штурмовые отряды Шторм предназначены для восстановления утраченных позиций", — говорит собеседник.

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Он пояснил, что для создания благоприятных условий для ведения штурмовых действий противник активно применяет танковые и артиллерийские подразделения (в т.ч. с закрытых огневых позиций), наносит мощное огневое поражение нашим войскам, разрушает позиции, после чего переходят в атаку штурмовые подразделения.

"В ходе штурмовых действий обязательно применяется БпЛА, благодаря чему противник корректирует огонь артиллерии, а командир группы имеет возможность эффективно управлять подчиненным личным составом", — отметил командующий восточной группировкой ВСУ.

Кроме того, по его словам, в городских условиях противник применяет длительные артиллерийские обстрелы для огневого воздействия на объект атаки.

"Непосредственно объект атаки штурмует группа численностью до 10 человек со стрелковым оружием. Боевая техника применяется очень редко. Обычно проводит наступление в 3-4 "волны". Потери штурмовой группы оперативно пополняются эвакуационной группой из распределительных пунктов", — добавил Сырский.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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