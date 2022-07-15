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Оккупанты нанесли мощный удар по Краматорску: много пострадавших

15 июля 2022, 21:57

На месте работали следственно-оперативные группы и работники ГСЧС.

Война в Украине
Война в Украине / Нацполиция

Войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь Мира в Краматорске. Об этом сообщает Нацполиция и горсовет Краматорска.

По данным Нацполиции, войска РФ накрыли огнем центр Бахмута.

Кремлевские наемники нанесли удар реактивной системой залпового огня "Ураган". Предварительно, по центральному рынку они выпустили одну ракету, еще две - по жилому массиву.

На месте работали следственно-оперативные группы и работники ГСЧС.

В результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. От ударной волны повреждены окна прилегающего пятиэтажного дома.

Полицейские оказали первую домедицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления РФ.

Удар по Бахмуту

В Каматорске оккупанты ударили по площади Мира.

Подробности власти обещают рассказать позже.

Также вечером, 15 июля, сообщают о сильном обстреле с оккупированного Донецка.

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Война России против Украины

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что президент Зеленский поставил ВСУ задачу освободить захваченные РФ южные регионы Украины. Силы украинской обороны накапливают вооружения для достижения такой цели.

Глава государства Владимир Зеленский 11 июля сказал, что главной задачей Украины является освобождение всех своих территорий. По его словам, такой приоритет должен быть и для всех украинских граждан.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай полагает, что ВСУ могут освободить все свои земли в том случае, если Запад предоставит войскам достаточное количество тяжелого оружия. Оккупанты могут захватить Донбасс, после чего армия Украины перейдет в контрнаступление. Ответным шагом Путина может стать объявление всеобщей мобилизации в России.

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