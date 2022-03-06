Оккупанты не забирают тела погибших: Укрзализныця отозвала 20 вагонов для транспортировки

Укрзализныця / facebook.com/Ukrzaliznytsia

Российские оккупанты не воспользовались вагонами для транспортировки погибших солдат. Они не хотят возвращать их домой.

Об этом сообщает глава Укрзализницы Александр Камышин, передает УНИАН.

Отмечается, что всего УЗ направила 20 вагонов-рефрижераторов на станции Одесса-Застава, Запорожье, Мерефа, Фастов и Подольск.

Вагоны простояли на указанных станциях трое суток, но тела русских солдат в них так и не начали грузить. Наверное, глупо было ожидать человечного отношения к останкам тел своих воинов от армии, которая бомбит мирных жителей", - отмечается в сообщении.

Камышин подчеркнул, что Укрзализныця готова предоставить вагоны снова, когда Россия будет готова забрать трупы погибших солдат и вернуть их семьям.

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Ранее Главред писал, что российские войска открыли огонь во время второй попытки эвакуировать население из Мариуполя.

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