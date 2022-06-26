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Оккупанты получили по зубам на Херсонщине: ВСУ отразили атаку, враг отступил

26 июня 2022, 20:27

Враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино при поддержке армейской авиации, но потерпел поражение и отошел.

война, Киев
ВСУ отразили атаки оккупантов / Фото Reuters

На Славянском направлении агрессор РФ обстреливал районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровно, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил.

Как говорится в опубликованной в Facebook сводке, украинские военные отразили штурмы оккупантов в районах Долины, Курульки и Мазановки.

На Донецком направлении оккупанты пытаются блокировать город Лисичанск с южного направления при поддержке артиллерии. Совершают обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки, нанесли авиаудар неподалеку от Волчаярки.

На Краматорском направлении агрессор обстрелял из артиллерии район населенного пункта Маяки.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях враг обстрелял позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Марьинка, Пречистовка, Гуляйпольское и Белогорье, нанес ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов в тыловых районах сил обороны.

На Южнобужском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Ганновки, Зари, Благодатного и Луча. Кроме этого враг нанес ракетные удары по инфраструктуре города Николаева.

Враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино при поддержке армейской авиации, но потерпел поражение и отошел.

Читайте такжеВСУ разгромили врага на Донбассе: штурм РФ провалился, у оккупантов большие потери

Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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