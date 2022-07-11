Оккупанты РФ нацелились на два крупных города Украины: экстрасенс раскрыл сценарий битвы

Россия будет пытаться взять крупные украинские города измором, не исключил Макс Гордеев.
Российские оккупационные силы ставят перед собой задачу захвата двух крупных украинских областных центров, заявил известный экстрасенс Макс Гордеев.
Он уточнил, что под угрозой находятся два крупных города Украины – Одесса и Харьков, сообщает УНИАН.
Экстрасенс уверен в том, что российские захватчики будут пытаться захватить портовую Одессу. Однако он говорит, что РФ в этом успехов не добьется.
"Самая уязвимая на данный момент - Одесса. Оккупанты не пробьют ее, но будут постоянно пытаться это сделать. Поэтому жителям этого города нужно быть очень осторожными. Россия будет пытаться взять ее измором, испугать население, забрасывать ракетами. Но в целом Одессу не ждет судьба Мариуполя. Также под угрозой находится Харьков", - добавил Гордеев.
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Напомним, ранее известный экстрасенс, участник российской версии шоу Битва экстрасенсов Александр Кантонистов рассказал о том, что президент РФ Владимир Путин умрет до конца 2022 года.
При этом есть все основания полагать, что это может произойти даже раньше — в течение лета.
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