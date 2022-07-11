Оккупанты РФ нацелились на два крупных города Украины: экстрасенс раскрыл сценарий битвы

Оккупанты будут пытаться захватить Одессу, говорит Макс Гордеев / Фото Reuters

Российские оккупационные силы ставят перед собой задачу захвата двух крупных украинских областных центров, заявил известный экстрасенс Макс Гордеев.

Он уточнил, что под угрозой находятся два крупных города Украины – Одесса и Харьков, сообщает УНИАН.

Экстрасенс уверен в том, что российские захватчики будут пытаться захватить портовую Одессу. Однако он говорит, что РФ в этом успехов не добьется.

"Самая уязвимая на данный момент - Одесса. Оккупанты не пробьют ее, но будут постоянно пытаться это сделать. Поэтому жителям этого города нужно быть очень осторожными. Россия будет пытаться взять ее измором, испугать население, забрасывать ракетами. Но в целом Одессу не ждет судьба Мариуполя. Также под угрозой находится Харьков", - добавил Гордеев.

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Напомним, ранее известный экстрасенс, участник российской версии шоу Битва экстрасенсов Александр Кантонистов рассказал о том, что президент РФ Владимир Путин умрет до конца 2022 года.

При этом есть все основания полагать, что это может произойти даже раньше — в течение лета.

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