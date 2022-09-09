Оккупанты РФ накрыли Харьков из РСЗО: много раненых, среди них дети

РФ накрыла Харьков из РСЗО / t.me/s/synegubov

В пятницу, 9 сентября, в Харькове в результате обстрела российских оккупантов есть раненые, среди них дети.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По информации Терехова, в Харькове зафиксированы попадания в частные дома, в некоторых из них пожары.

Видео дня

"Также прилеты в детский дом творчества и школу, в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части города", - написал Терехов.

Он призвал харьковчан быть максимально осторожными и находится в укрытиях.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил в Telegram, что в результате обстрела РФ в Харькове пострадали 14 человек, среди них трое детей (3, 11 и 15 лет).

В Сети также опубликовали видео обстрела Харькова российскими оккупантами из РСЗО.

Напомним, ранее войска России обстреляли Харьков. Жители города услышали взрывы. В некоторых районах поднялся столб дыма. Зафиксированы вражеские прилеты в центральной части Киевского района.

В результате разрушен многоквартирный дом. Харьковский градоначальник Игорь Терехов заявил, что в центре города еще один прилет.

Читайте еще: