Оккупанты заблокировали въезд в Крым - Денисова

Оккупанты заблокировали въезд в Крым / t.me/denisovaombudsman

Российские оккупанты заблокировали работу двух контрольных пунктов въезда-выезда напротив украинских КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" и не пропускают людей, заявила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

"Оккупационные власти на территории временно оккупированного Крыма приостановили выезд граждан с полуострова на подконтрольную правительству Украины территорию напротив КПВВ "Каланчак" и "Чонгар", - отметила она.

По ее словам, за последние два часа оккупанты не пропустили на полуостров около 50 граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только крымчане с российскими паспортами.

"Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке. В то же время украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме", - отметила омбудсмен.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Реклама Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

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