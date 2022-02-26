Оккупанты захватили в Черном море украинское спасательное судно

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В Черном море российские оккупанты захватили и удерживают гражданское спасительное судно Сапфир.

Как сообщает Морская поисково-спасательная служба, украинское судно выполняло гуманитарную миссию в районе острова Змеиный.

Отмечается, что после захвата украинского судна российскими кораблями Сапфир перестал выходить на связь.

Напомним, 24 февраля вспыхнул короткий, но очень яростный бой за острой Змеиный в Черном море.

В Сеть быстро попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы к черту [в оригинале нецензурно - Главред]".

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Затем последовал мощный обстрел острова с помощью ракетного крейсера "Москва". И 13 пограничников погибли в неравном бою с превосходящими силами россиян.