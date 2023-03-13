Около половины "вагнеровцев-уголовников" уничтожено в Украине - разведка Британии

На войне в Украине ликвидировали около половины заключенных, которых завербовали в ЧВК "Вагнера".
Основатель группировки Евгений Пригожин нашел новые каналы вербовки, однако вряд ли это поможет России, сообщили в Минобороны Британии в Тwitter.
"Около половины заключенных, которых ЧВК "Вагнера" уже отправила в Украину, вероятно, стали жертвами, а новые каналы вербовки вряд ли компенсируют потерю осужденных. Если запрет продлится, Пригожин, вероятно, будет вынужден уменьшить масштабы или интенсивность операций в Украине", - говорится в сообщении.
Также в британской разведке предположили, что Пригожин потерял доступ к российским тюрьмам из-за споров с руководством Минобороны РФ. Он начал вербовать наемников в ЧВК в спортивных центрах и средних школах. С начала марта "Вагнер" создал группы по вербовке в спортивных центрах по меньшей мере в 40 локациях по всей России.
Кроме того, вербовщики в масках также проводили профориентационные беседы в средних школах Москвы, распространяя анкеты под названием "заявление молодого воина", чтобы собрать контактные данные заинтересованных учеников.
Как сообщал Главред, руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в 2024 году планирует баллотироваться в президенты Украины. Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое в Сети распространяют росСМИ.
Ранее российский террорист Игорь Гиркин "наехал" на Пригожина - назвал его психопатом, военным преступником и призвал убрать его с фронта вместе с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу.
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