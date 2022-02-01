Омикрон стал вызывать меньше симптомов: профессор назвал главную пятерку

Симптомы Омикрона у вакцинированных / Фото Reuters

Штамм коронавируса Омикрон более заразен, чем предыдущие мутации, а также имеет отличия в симптомах и может быть устойчивым к двум прививкам против вакцины.

Руководитель исследования ZOE COVID Тим Спектор сообщил, что при появлении штамма Дельта, такие проявления, как удушье, лихорадка и потеря обоняния начались встречаться реже, пишет Express.

По его словам, Омикрон продолжает тенденцию, установленную Дельтой. Этот штамм вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов, таких как тошнота, боли в мышцах, диарея и сыпь на коже.

Симптомы Омикрона у вакцинированных:

насморк

головная боль

усталость (легкая или сильная)

чихание

боль в горле

Эксперт говорит, что благодаря вакцинации, Омикрон вызывает у привитых значительно легче заболевание, чем Дельта и его предшественники.

Реклама

"Если вы или член семьи чувствуете себя плохо, есть большая вероятность, что это может быть коронавирус, особенно если вы часто чихаете. Вы должны остаться дома и пройти тестирование, чтобы убедиться", – отметил профессор.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро вторника, 1 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 30 768 жителей страны (сутками ранее было 22 026 выявленных больных). В том числе заболели 4056 детей и 337 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2069 человек; летальных случаев -192; выздоровели 8 835 человек.